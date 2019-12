Öregfiúk még nevezhetnek

A hajrához közeledik a 11. Szív Szerszámsziget teremlabdarúgó-torna nevezési időszaka. A legfrissebb fejleményekről a szervezők képviseletében Udvarhelyi András tájékoztatott.

– A torna előzetes időbeosztását elkészítettük, bár ez persze még változhat a nevezők számának függvényében – kezdte. – A felnőtt kategória csoportjait elhunyt zalai sportolókról (Szabó Rezső, Bolemányi János, Csányi Imre), valamint Nagy Andrásról, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány néhai ügyvezetőjéről neveztük el. Gondolkodunk még egy Támogatók–Közéleti személyiségek meccsen is, de ez is az idő függvénye. A nevezési határidőt meghosszabbítottuk december 20-ig, de a felnőtt mezőny már betelt, elsősorban öregfiúk együttesek jelentkezését várjuk. Érdekesség: ezúttal a megyehatáron túlról érkező csapat is pályára lép a viadalon.

A január 3–4-én, a Kölcsey-gimnázium tornatermében sorra kerülő tornának ezúttal is lesz jótékony célja: a Bogáncs Állatmenhely és a Bársonytalp Zala Egyesület javára várnak adományokat.