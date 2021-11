Olimpikonok sikerei – A nőknél volt a több ismert név a zalaegerszegi felnőtt judobajnokságon

Az előzetesen vártnál valamivel kevesebb indulóval rendezték meg szombaton Zalaegerszegen a 69. férfi és 38. női judo országos bajnokságot, amelyen azért olimpikonok és korábbi bajnokok is tatamira léptek. A legeredményesebb klub a Ceglédi VSE lett.

Nézők nélkül rendezték meg az idei ob-t, amely a szokatlan időpont és a vírushelyzet miatt is kevesebb indulót vonzott. Összesen 129 judós vett részt a Zalaegerszegi Judo SE és a Magyar Judo Szövetség szervezésében megrendezett viadalon. A kezdés előtt Nagy András sportigazgató – aki egyben a Magyar Judo Szövetség főtitkára – a Magyar Judóért Érdemérem ezüst fokozata elismerésben részesítette ifj. Nagysolymosi Sándort, a Zalaegerszegi Judo SE vezetőedzőjét, aki egyébként a felnőtt ob szervezésében is oroszlánrészt vállalt.

Ami pedig a tatamin történteket illeti. A Tokióban szerepeltek közül közül Pupp Réka és Özbas Szofi itt volt Egerszegen, akik mindketten megnyerték súlycsoportjuk küzdelmét. A nagyobb, ismertebb neveket a női szakág vonultatta fel, így például a 70 kg-os súlycsoportban Gercsák Szabina és Erdélyi Joó Abigél döntőzött egymással. Előbbi nyert, a londoni olimpia egyik magyar hőse – Joó Abigél úgy szerzett 5. helyezést az olimpián, hogy utolsó két meccsét már sérült lábbal, porcleválással vívta meg – , aki nemrég újrakezdte, úgy tűnik, hogy ismét a háttérbe vonul most.

A Tokióban ötödik helyen végzett, és ezzel a legjobb magyar eredményt szolgáltató Pupp Réka (52 kg) már auto­gramokat osztogatott a ZJSE szervezésben segítő fiataljainak, amikor arra kértük, értékelje szereplését, és kíváncsiak voltunk arra is, milyen tervekkel várja az új olimpiai ciklust.

– Nem kifejezetten erre a versenyre készültem most, hiszen két hete Bakuban Grand Slam-viadalt nyertem, s igazából a formaidőzítést is arra a viadalra élesítettük – mondta az Atomerőmű SE versenyzője. – Olyan hatalmas judót ma nem mutattam, de győzni mindig jó. A csapat-Eb következik legközelebb november végén, most inkább arra készülök. Az olimpiai ötödik helyezés után azt vallom, hogy mindig van feljebb, s nem az vagyok már, aki megbújik a mezőnyben. Most mindenki engem akar elkapni, hiszen az embernek megnő az ázsiója egy ilyen helyezés után. Jövőre lesz Eb és vb is, olyan elvárásaim pedig vannak, hogy érmes helyezésekre gondoljak.

A felnőtt országos bajnokok. Férfiak. 60 kg: 1. Feczkó Csanád (Rákosvidéke Hajtós SE). 66 kg: 1. Szatmári György (UTE). 73 kg: 1. Boros Bence (Kaposvári JK). 81 kg: 1. Tóth Benedek (MTK). 90 kg: 1. Nerpel Gergely (Rákosvidéke Hajtós SE). 100 kg: 1. Vég Zsombor (Ceglédi VSE). +100 kg: 1. Árvai Péter (Ceglédi VSE).

Nők. 48 kg: 1. Mamira Luca (Toto Sport SE). 52 kg: 1. Pupp Réka (Atomerőmű SE). 57 kg: 1. Kovács Kitti (Bp. Honvéd SE). 63 kg: 1. Özbas Szofi (Békés Megyei Kano Judo SE). 70 kg: 1. Gercsák Szabina (DVTK). 78 kg: 1. Salánki Evelin (Budapesti Honvéd SE).