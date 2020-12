Ők lettek 2020-ban az év sportolói Zala megyében

Minden szempontból különleges évet hagyunk magunk mögött, amely a sportéletet is alaposan átrendezte. A világjárvány miatt a sport­élet gyakorlatilag az év első felében leállt, azonban a most már több mint öt évtizedre visszanyúló hagyományunkat, hogy megválasztjuk az esztendő legjobb zalai sportolóit, ezúttal sem hagyjuk ki.

A rendhagyó év minden szempontból átírta a sportéletet is, elmaradtak idén világversenyek, melyeken sok esetben zalai résztvevők is lettek volna, de említhetnénk a hazai országos bajnokságokat, hiszen számos sportágban nem rendezték meg ezeket. Az év második felében már beindult a hazai sport­élet is, mégsem lehet azt mondani, hogy ugyanazzal a „lendülettel”, mint korábban.

Az idén is igyekeztünk összegezni a legjobb zalai eredményeket elérő sportolókat, ám nem volt könnyű dolgunk. Egyrészt több sportágban nem is születhettek olyan eredmények, mint amelyeket az adott sportágban reméltek volna, másrészt jóval kevesebb bizonyítási lehetőség adódott megyénk sportolói számára, akik mindvégig igyekeztek a lehető legjobb formában maradni a bizonytalanság kellős közepén is.

Az idei „év zalai sportolói” választásunk annyiban részünkről is rendhagyó lesz, hogy ezúttal a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (ZMSE) segítségét kértük és a sportági szakszövetségekét, hogy küldjék el hozzánk a sportágukban általuk legjobbnak vélt eredmények listáját. Összeállításunkat ez alapján készítettük el, és volt olyan sportág is, amely jelezte: az idei csonka esztendőben nem jelöl senkit a legjobbak közé, hiszen elmaradtak azon kulcsfontosságú viadalok akár itthon, akár külföldön, amelyek alapján mindezt megítélni lehetett volna. Mégis úgy döntöttünk, lapunk hagyományai folytatódjanak, és ennek megfelelően az év végén hirdessük ki a legjobbak névsorát. Mindezt elsősorban az indokolta, hogy nem szerettük volna megfosztani a lehetőségtől azokat, akik számára nyílt lehetőség felkészültségük bizonyítására, és éltek is ezzel. A ZMSE és lapunk közös döntése alapján a legjobb eredményeket elérők között az alábbi győzteseket hirdetjük ki. Feltüntetjük azok nevét is, akik jelölést kaptak, ám a lista a korábbi évekhez képest talán kevesebb sportolót tartalmaz, de mindezt a fentebb leírtak indokolják.

Korábban az eredményhirdetéskor már tudtuk, hogy a győzteseknek járó díjat mikor és hol adjuk át. A járványhelyzet miatt egyelőre nem tervezhetünk díjátadó ünnepséget. Amennyiben változik a helyzet, úgy a győzteseket értesítjük erről.

2020 legjobb felnőtt női sportolója:

Major Veronika (sportlövő, BEFAG Keszthelyi Erdész LK).

Jelölést kapott még: Varga Dominika (úszó, Dél-zalai Vízmű SE), Gara Tícia (sakkozó, Tungsram Aquaprofit NSK), Sárecz Éva (tájfutó, Trio Egerszeg ZTC), Végh Zsuzsanna (asztaliteniszező, Kanizsa Sörgyár SE), Zvolenszky Nóra (kézilabdázó, Tungsram SE), Góczánné Tóth Zsuzsanna (atléta, Zalaszám-ZAC), Furulyás Lili (atléta, Zalaszám-ZAC), Danicser Anita (erőemelő), Kocsmárné Vigh Rozália (triatlonos, TRI-CO Nagykanizsa).

2020 legjobb felnőtt férfi sportolója:

Szűcs Valdó (atléta, Zalaszám-ZAC).

Jelölést kapott még: Somogyi Péter (sportlövész, ZTE SKK), Rácz Dániel (súlyemelő, ZTE SK), Medvegy Zoltán (sakkozó, Tungsram Aquaprofit NSK), Havasi Ferenc (sportlövész, ZTE SKK), Varga József (tájfutó, Göcsej KTFE), Fekete Ágoston (tájfutó, Trió Egerszeg ZTC), Nagy György (sportlövész, PLE Zalaegerszeg), Benkő László (ökölvívó, Kanizsa Boksz Klub), Papp Péter (súlyemelő, ZTE SK), Kovacsics Ferenc (kézilabdázó, N. Tungsram SE), Hévézi Sándor (sportlövész, ZTE SKK), Jakab Dávid (motokrossz, Kanizsa Motocross SE).

2020 legjobb junior női sportolója:

Magasházi Mercédesz (birkózó, Kerámia Tófej SE).

Jelölést kapott még: Nagy Pálma (atléta, Zalaszám-ZAC), Szüsz Cintia (ökölvívó, Kanizsa Boksz Klub), Kovács Petra (ökölvívó, Kanizsa Boksz Klub), Szira Zsófia (ökölvívó, Kanizsa Boksz Klub).

2020 legjobb junior férfi sportolója:

Nemes Benjamin (birkózó, Kanizsa Birkózó SE).

Jelölést kapott még: Fekete Sámuel (tájfutó, Trió Egerszeg ZTC), Tóth Bertold (cselgáncsozó, Zala Budo SE), Kovács Bence (ökölvívó, Kanizsa Boksz Klub).

2020 legjobb ifjúsági leány sportolója:

Muszil Ágnes (atléta, Zalaszám-ZAC).

Jelölést kapott még: Tóth Alexa (cselgáncsozó, Zalaegerszegi Judo SE), Csata Panna (kézilabdázó, Egerszegi KK), Baa Dominika (kosárlabdázó, Kanizsa Vadmacskák SE), Borsos Eszter (sportlövő, PSLE Nagykanizsa), Kálovics Adél (kajakozó, Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub), Angelina Alexandrova (sakkozó, Keszthelyi Spartacus), Vízi Zsófia (Zala Budo SE), Kiskó Réka (kajakozó, Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub), Decsi Dorina (kajakozó, Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub), Bruchner Regina (kerékpáros, Zalaegerszeg Kerékpáros SE).

2020 legjobb ifjúsági fiú sportolója:

Kurucz Levente (kajakozó, Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub).

Jelölést kapott még: Gergye Ákos (úszó, Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub), Molnár Botond (tájfutó, Trió Egerszeg ZTC), Fülöp Álmos Huba (tájfutó, Göcsej KTFE), Pető András (atléta, Zalaszám-ZAC), Farkas Benjamin (birkózó, Zalaegerszegi Birkózó SE), Pogány Zsombor (sakkozó, Z. Hydrocomp Csuti SK), Barki Bence (birkózó, Zalaegerszegi Birkózó SE), Mátéffy Gábor (cselgáncsozó, Zalaegerszegi Judo SE), Betlehem Dávid (úszó, Zalaco-ZÚK), Varga Barnabás (sportlövő, ZTE SKK), Kálmán Bálint (sportlövő, ZTE SKK), Gombócz Ferenc (sakkozó, Tungsram Aquaprofit LSK), Nagy Olivér (cselgáncsozó, Röntgen Nagykanizsa Judo Klub), Tankovics Tamás (sportlövő, PSLE Nagykanizsa).

2020 legjobb serdülő leány sportolója:

Hetyei Nóra (úszó, Keszthelyi Kiscápák SE).

Jelölést kapott még: Kálóczi Regina (sportlövő, BEFAG Keszthelyi Erdész LK), Röszler Dóra (atléta, Zalaszám-ZAC), Orbán Flóra (asztaliteniszező, Kanizsa Sörgyár SE), Varga Krisztina (sportlövő, ZTE SKK), Simon Borbála (vívó, Zalaegerszegi Vívó Egylet), Bukovics Rebeka (úszó, Dél-zalai Vízmű SE), Nett Vivien (úszó, Zalaco ZÚK).

2020 legjobb serdülő fiú sportolója:

Mezőfi Márk (cselgáncsozó, Zalaegerszegi Judo SE).

Jelölést kapott még: Lenkovics Lóránt (asztaliteniszező, Kanizsa Sörgyár SE), Henczi Benjámin (birkózó, Zalaegerszegi Birkózó SE), Ódor Noel (cselgáncsozó, Zalaegerszegi Judo SE), Lipódi László (cselgáncsozó, Röntgen Kanizsa – Nagykanizsa Judo Klub), Varga Martin Csongor (súlyemelő, ZTE SK), Garai Nimród (cselgáncsozó, Röntgen Kanizsa – Nagykanizsa Judo Klub), Kovács Ákos (cselgáncsozó, NTE 1866), Pőcze Bence (birkózó, Kanizsa Birkózó SE).

2020 legjobb zalai csapata:

Tungsram Aquaprofit Nagykanizsa Sakk Klub.

Jelölést kapott még: ZTE SKK felnőtt légpuskás csapata, Kanizsa Sörgyár SE női asztalitenisz-csapata, Zalaszám-ZAC 4×100 m-es U23-as váltója, Nagykanizsa Futsal Club, Kanizsa Vízilabda SE férfiegyüttese, Kanizsa Vadmacskák SE női kosárcsapata.