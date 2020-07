Ő lehet a következő Hanga Ádám? – Vincze Zalánt leigazolta a Baskonia

A zalaegerszegi származású Vincze Zalán még csak 14 éves, de már felfigyelt rá a jelenleg spanyol bajnok kosárlabdacsapat, a Kirolbet Baskonia. Itt játszott egykoron a magyar válogatott Hanga Ádám is.

Felvettük a kapcsolatot Zalán családjával, aki szüleivel 6 éves kora óta Ausztriában, St. Stefanban él. Édesapja elmondása szerint az első pillanattól fogva javasolták neki a kosárlabdát magassága miatt, amely már most is csaknem 2 méter, és fiatalságánál fogva még bőven növésben van. A szakemberek szerint – merthogy a leendő csapatánál tett látogatás során volt ilyen irányú vizsgálaton is – előreláthatólag legalább további 10 cm-t nyúlhat a jövőben.

A fiú 2016 szeptemberében, 10 évesen kezdett kosarazni az UBSC Graz utánpótlás csapatában. Az első nagyobb sikerét 2018-ban érte el, ekkor U12 bajnoki ezüstérmet szerzett. Ezt követte 2019-ben az U14 bajnoki aranyérem, valamint a stájer U14 kosárlabdaválogatottba való meghívás. Az UBSC Graz mérkőzésein egy profi játékosmenedzser, Enes Trnovcevic is észrevette a tehetségét, az ő közvetítésével került a Baskonia látókörébe.

A klubbal való ismerkedésre a 2020-as év elején került sor, összesen három napot töltöttek el az észak-spanyol egyesületnél. Ez idő alatt az orvosi vizsgálat mellett fizikai-, erőnléti, valamint koordinációs felmérésnek vetették alá – ekkor állapították meg a már említett várható magasságát is –, ezeken kívül részt vett egy tréningen jövőbeli csapatával. A büszke apuka úgy fogalmazott, lenyűgöző volt látni a professzionális körülményeket, a sportkomplexum felszereltségét és a magas szintű kosáredzést.

Zalánnak 10 éves időtartamú szerződést ajánlott fel az aktuális spanyol bajnok, amelyet 2 évente meghosszabbíthatnak. A fantasztikus lehetőség persze áldozatot is követel, az ősztől ugyanis kollégiumba költözik. Sportiskolába fog járni, ahol az első 4 évben ösztöndíjat kap, amely végén érettségi bizonyítványt szerez. Az edzői szerint „talent”, úgy tűnik, jó úton halad ahhoz, hogy profi kosárlabda játékos lehessen.