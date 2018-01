A Nyugati-csoportban a Rédics telel az élen

A megyei labdarúgó III. osztály Nyugati-csoportjában a Rédics együttese végzett az élen, hét ponttal megelőzve a Tormafölde együttesét. A csapat a lejátszott 13 mérkőzéséből mindössze egyet veszített el, valamint egyszer játszott döntetlent.

– Elégedett voltam a társasággal, bár az edzéslátogatottság elmarad az elvárttól. Az ősz végén volt egy kisiklás, hazai pályán kikaptunk a Bárszentmihályfa együttesétől, ez egy kicsit fájó pont, a problémát abban láttam, hogy akkor már mindenki az őszi elsőséget ünnepelte – kezdte értékelését Március László, a Rédics edzője. – Teljes mértékben sikerült megvalósítani azt, amit elterveztünk, köszönhetően az idősebb játékosoknak. Rédicsen elég sok 40 év körüli játékos van, az ő hozzáállásuk példaértékű, sokan vannak, akik két meccset is játszanak egy hétvégén, mivel öregfiúk csapatokban is szerepelnek. Amivel nem vagyok elégedett, az a helyzetkihasználás. A legnehezebb meccsünk Nován volt, ahol 20 perc alatt tíz helyzetünk is adódott, de nem tudtunk gólt rúgni, végül sikerült nyerni.

A tavaszi tervekről a következőket tudtuk meg Március Lászlótól:

– A folytatásban ugyanezt várom, szeretnénk maximum egy vereséggel lehozni a tavaszt. Ezt közösen megbeszéltük, hogy ha már az ősz így összejött, akkor ezt hozzuk össze tavasszal is. Az meg majd kiderül, hogy ki tudja vállalni a játékot a továbbiakban. Egy igazolásunk mindenképp lesz, Bodó Krisztián visszatér hozzánk. Szeretnénk inkább a fiatalokat beépíteni a csapatba, mert vannak tehetségeink.

Kérdeztük az edzőt arról is, vállalnák-e a másodosztályban való indulást, ha megnyernék a bajnokságot.

– A másodosztályban való indulásra nincs esély, ezek mellett a feltételek mellett nem tudjuk vállalni. Kevés fiatal van a településen, az általános iskola 62 fővel működik. Most, hogy elindult Lendván az akadémia, oda is mennek ki többen.