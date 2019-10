Nyolcgólos döntetlent játszott az Andráshida SC és a Csesztreg a 10. fordulóban

A hét végén a 10. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2019/2020-as szezonjában.

Tarr Andráshida SC–Femat Csesztreg 4-4 (2-1)

Andráshida, 100 néző, Jv: Takács G.

Andráshida SC: Orbán – Horváth (Bekes), Kalamár, Balla, Czotter, Szabó, Temlén, Csongár (Fábián), Czafit, Színay (Molnár), Bakó (Tóth). Edző: Dobos Sándor.

Csesztreg: Pethő Jó. – Elek, Pál (Szekeres), Kiss, Nagy R., Nagy N., Nagy Z., Pethő Já., Nagy B., Magai (Kiss). Edző: Németh Imre.

Jó iramú, szórakoztató mérkőzést játszott a két együttes. Hamar vezetést szerzett a hazai csapat, majd növelhette volna az előnyét, de a helyzetek kimaradtak. A 26. percben megfogyatkozott az ASC Kalamár kiállítása után, ezt kihasználva egy bombagóllal egyenlített a Csesztreg. A félidő hajrájában Színay lőtt szintén nagy gólt. A második játékrész is tartogatott még fordulatot. Az Andráshida emberhátrányban is jól játszott, de egy öngóllal újra egalizáltak a vendégek. Az 52. percben Balla szépségdíjas szabadrúgásgóljával újra az ASC vezetett, azonban a Csesztreg harmadszor is kiegyenlített. Nem sokáig örülhettek a vendégek, Czotter egy remek emeléssel megszerezte a negyedik hazai gólt. A hajrában mindent egy lapra tettek fel a csesztregiek, büntetőt is hibáztak, több kapufát is lőttek. A 85. perctől Horváth kiállításával kiegyenlítődött a létszám a pályán. A Hida végül nem tudta otthon tartani a három pontot, a 89. percben Nagy egyenlített ki.

Gólszerzők: Balla (2), Színay, Czafit, Fábián, ill. Nagy (2), Pethő, Fábián (öngól). Jók: Balla, Szabó, Színey, ill. Pethő Já., Nagy N., Nagy B. Kiállítva: Kalamár (26.), ill. Horváth (85.).

Olajmunkás Gellénháza–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 9-0 (6-0)

Gellénháza, 30 néző. Jv.: Kiss N.

Gellénháza: Osbáth (Horváth P.) – Horváth B., Czibor, Toplak B., Bognár K., Lukács B. (Németh), Bognár P., Szabó (Toplak G.), Nagy, Mavolo, Odonics (Lukács L.). Edző: Bencze Péter.

Kiskanizsa: Parragi – Sznopek, Gerencsér, Dolmányos, Póka, Kiss, Varga, Horváth, Anger, Kovács, Abay Nemes. Edző: Mutter Attila.

Megérdemelt, nagy arányú győzelmet aratott a nagy kedvvel játszó Olajmunkás a végig becsülettel küzdő kiskanizsaiak ellen.

Gólszerzők: Mavolo (4, egyet 11-esből), Odonics (2), Szabó (11-esből), Bognár K., Nagy. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Gellénháza–Kiskanizsa, elhalasztva.

Flexibil-Top Zalakomár–Semjénháza 3-1 (1-0)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Zalakomár: Gerencsér – Végh, Takács, Csalló, Losonczi, Horváth J. (Fábián), Madarász Z., Horváth Zs., Bagó, Daróczi, Madarász Sz. (Németh K.). Edző: Nagy Attila István.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Pintér, Kovács P. (Varga Á.), Szollár (Horváth M.), Szakmeiszter J., Kapuvári, Orsós, Pál (Berta), Dömötör, Pápai, Varga T. (Németh E.). Edző: Németh István.

Az első félidőben kiegyenlített játékot láthattak a nézők, mindkét oldalon adódtak kisebb lehetőségek, amelyből a zalakomáriak egyet gólra tudtak váltani. Fordulás után a hazaiak nagyobb sebességre kapcsoltak, hogy bebiztosítsák vezetésüket, ekkor Madarász Z. növelte a Zalakomár előnyét, amelyre gyors semjénházai válasz következett. A mérkőzés végéhez közeledve Daróczi egy szép szabadrúgásgóllal bebiztosította a komári győzelmet. Összességében a hazaiak megérdemelten tartották otthon a három pontot, mert többet tettek a sikerért.

Gólszerzők: Madarász Z. (2), Daróczi, ill. Németh E. Jók: Losonczi, Végh, Horváth Zs., Madarász Z., ill. Kapuvári, Orsós. U19: Zalakomár–Semjénháza 7-2.

Police-Ola–Kinizsi SK Gyenesdiás 0-5 (0-2)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Varga P.

Police-Ola: Szilasi – Düh, Igazi, Huszár, Tausz (Papp D.), Csiszár, Szekeres, Varga Sz., Karakai, Keskeny, Pálla. Edző: Konrád Péter.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R., Pálfi (Kisfalusi), Czafit (Bolla), Hetesi, Nagy R., Acél, Fellner (Hegyi), Kovács D., Kiss B. (Mátó), Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.

Az egész mérkőzésen szervezett, magas színvonalú, kulturált és sportszerű játékot mutatott be a gyenesdiási csapat, szinte minden játékhelyzetben tudatos és felépített mozdulatokat láthattak a vendégektől a mérkőzésre kilátogatók. A rövid, gyors passzos, elmozgó játékuknak köszönhetően főleg a támadóharmadban voltak aktívak és veszélyesek. Ezen a mérkőzésen a hazaiak is esetenként formás megoldásokat választottak, a nagyon hiányos keret ellenére is nagy akarattal, alázattal futballoztak, de az egyéni, ki nem kényszerített hibákat a vendégek könyörtelenül kihasználták. A vendégek győzelme teljesen megérdemelt, azonban a harmadik fél kicsit precízebb közreműködése esetén a méretes „zakók” után egy elfogadhatóbb végeredmény is kialakulhatott volna.

Gólszerzők: Hetesi (2), Kovács D. (2), Czafit. Jók: Pálla, Tausz, Igazi, Szilasi, ill. Hetesi, Kovács, Pálfi, Acél. U19: Police-Ola–Gyenesdiás 1-3.

Szepetnek–Zalaszentgrót 3-3 (3-2)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Bors B.

Szepetnek: Szőke – Petanovics, Bilák B., Bilák P., Novák, Nagy T., Kollár, Horváth G., Török, Takács, Schuller. Edző: Domján László.

Zalaszentgrót: Ágoston – Lampert, Pődör, Buzási, Sümegi, Gájer, Bonyhárd, Farkas K., Ferenczi, Horváth B., Csik. Edző: Jankovics Péter.

Két erősen tartalékos csapat találkozóján a hazaiak léptek fel támadólag, mégis a vendégek szereztek vezetést egy szöglet utáni fejesből Gájer révén. Két perc múlva egy jogos 11-est követően Nagy Tamás büntetőből egyenlített. A 27. percben Török indítását Bilák B. váltotta gólra. Tíz perc múlva Schuller fejesével két gólra duzzadt a hazai előny. A félidő vége előtt Ferenczi ziccerével egy gólra zárkózott fel a Szentgrót. Szünet után a vendégek veszélyeztettek többet, és egy lecsorgó labda után Ferenczi újabb gólt szerzett. A gólgazdag mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Nagy T., Bilák B., Schuller, ill. Ferenczi (2), Gájer. Jók: Nagy T., ill. Gájer, Ferenczi. Kiállítva: Kollár (90., Szepetnek). U19: Szepetnek–Zalaszentgrót 15-0.

Technoroll Teskánd–Helsa Andráshida TE 2-0 (0-0)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Teskánd: Pergel – Kiss P., Bailo, Szabó B., Czigány (Luter), Boronyák, Magyar, Major, Bedő, Aliouane (Szekeres), Czene. Edző: Pergel Attila.

Andráshida TE: Kovács G. – Horváth D. (Molnár N.), Nikitscher (Vincze), Doszpoth, Jóna M., Balog, Szép, Orbán (Szekeres), Horváth E., Jóna B., Salamon. Edző: Szabó II Zsolt.

Két jól felkészített csapat lendületes, látványos, jó iramú mérkőzést játszott. Az első fél­időben kiegyenlített játék folyt a pályán, a kapuk csak ritkán voltak veszélyben. A második játékrészben is tartott a jó iram, viszont a félidő közepétől fáradni látszott a vendégcsapat, visszavett a tempóból. Ezt kihasználta a Teskánd és több veszélyes helyzetet dolgozott ki, amiből kettőt értékesített, így megérdemelten tartotta otthon a hazai csapat a három pontot.

Gólszerzők: Szabó B. (2). Jók: az egész csapat, ill. Jóna B., Jóna M., Horváth E. U19: Teskánd–Andráshida TE 5-0.

Csács-NSE–Szalai-Edelholz Zalalövő 3-2 (1-1)

Nemesapáti, 150 néző. Jv.: Novák R.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl, Péntek, Kónya Sz., Bíró, Varga M. (Szente), Vizsy, Németh B. (Németh II A.), Deák (Éder), Bogyó (Kónya M.). Edző: Kovács László.

Zalalövő: Dóra – Tóth G., Gyenese, Csik, Darabos (Németh B.), Karvalics, Czömpöl, Sipos, Horváth T., Zsoldos At. (Flander), Balogh A. Edző: Ostrom János.

Tisztes helytállást tanúsított a zalalövői csapat a gyenge napot kifogó hazaiak ellen.

Gólszerzők: Bíró, Deák D., Kónya Sz., ill. Karvalics, Balogh A. Jók: Takács, Varga M., Bíró, Kónya Sz., ill. Dóra, Balogh A., Karvalics. U19: Csács-NSE–Zalalövő 0-0.

Tudósítottak: Bartusch Géza (Gellénháza), Harmat János (Szepetnek), Jóna István (Andráshida SC), Konrád Péter (Police-Ola), Lukács Péter (Csács-NSE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Szabolcs (Zalakomár).

A II. osztály eredményei

Legenda Sport-Böde–MP Kanizsa Murakeresztúr 2-0 (0-0), Gutorfölde–Letenye 4-5 (2-4), ZNET-Telekom ­Becsehely–Windoor-Páterdomb 1-2 (1-0), Nagykapornak–Zalaszentmihály 1-1 (0-1), ADA Nova–Haladás-FC Keszthely 1-3 (0-2), Pölöske–Víghép Cserszegtomaj 3-4 (3-2), Borsfa–Gelse 2-4 (1-4), Zalaszentiván–Bak 6-1 (3-0).