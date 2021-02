Nyolc vesztes mérkőzés után, idegenben győzött újra a bajnokságban a Hévíz SK

A hét végén a 16. fordulóval megkezdődtek a 2020/2021-es szezon tavaszi küzdelmei a megyei labdarúgó I. osztályban. A hét lejátszott találkozóból négyen vendégsiker született, a Hévíz nyolc vereség után nyert újra.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Lenti TE–Csács-NSE 1–2 (0–0)

Lenti. Jv.: Kiss N.

Lenti: Balogh B. – Simon P., Fehér, Tuboly (Novák), Lukács, Kiss K., Lovrencsics, Markotán (Avas), Horváth L. (Paál), Orbán (Soós), Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Bíró, Péntek, Pajor, Szökrönyös, Simonfalvi, Papp T. (Éder), Giber (Meidl), Horváth T. (Vizsy), Bogyó (Németh A.). Játékos-edző: Szente Gábor.

Küzdelmes mérkőzésen az első félidőben a hazai csapat három-négy nagy helyzetet is elhibázott. A második játékrészben a vendégcsapat az adódó lehetőségeit gyorsan kétgólos előnyre váltotta, míg a hazaiak csak szépíteni tudtak, így a Csács-NSE elvitte a három pontot Lentiből.

Gólszerzők: Soós, ill. Pajor, Bíró. Jók: Lukács, Kiss K., Lovrencsics, Simon P., Biharvári, ill. az egész csapat. U19: Lenti TE–Csács-NSE 1-1.

Flexibil-Top Zalakomár–Szalai-Edelholz Zalalövő 1–2 (1–1)

Zalakomár. Jv.: Lakics P.

Zalakomár: Kámán – Takács Cs., Kuti R., Kuti I. (Tinó), Horváth J., Madarász Z., Horváth T., Bagó, Daróczi (Takács D.), Mészáros, Madarász Sz. Edző: Horváth Zsolt.

Zalalövő: Earles Matthew – Tóth G., Csik, Czömpöl, Illés K., Kellner, Bíró, Cseresznyés (Rácz), Illés G. (Németh B.), Végh (Stankovics), Zsoldos. Edző: Ostrom János.

A nehéz talajú pályán jól kezdett a hazai csapat, és korán előnyhöz is jutott. A félidő derekára feljavult a vendégek játéka, mely egy egyenlítő gólban mutatkozott meg. A második játékrészben enerválttá vált a Zalakomár, a lelkes zalalövőiek pedig megszerezték a vezetést. A hazai csapat nem tudta pótolni hiányzóit, így nem tudták megismételni a múlt heti jó produkciót.

Gólszerzők: Horváth J., ill. Végh, Tóth G. Jók: Takács Cs., Kuti R., ill. az egész csapat. U19: Zalakomár-Zalalövő 2–3.

Letenye–Hévíz 1–4 (0–1)

Letenye. Jv.: Varga P.

Letenye: Gazdag – Gergő, Kovács I. (Kanizsai), Bilák, Móricz, Szilágyi, Karsai (Németh P.), Őri M., Bogdán, Öri Cs., Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Hévíz: Gujgiczer – Buza, Szindekovics, Rózsás, Bontó (Pál), Tóth I., Vella, Kopasz-Bódi, Damina (Balogh B.), Karakai (Domcsek), Nagy P. Edző: Damina László.

A ragyogó tavaszias időben hullámzó játék alakult ki, többnyire a hazaiak kezdeményeztek, a vendégek pontrúgásokból veszélyeztettek. A 30. percben egy letenyei hazaadásnál a kapus kicsit késlekedett, és bár a labdát elrúgta, lendületből eltalálta a közbeugró támadó lábát is. A megítélt büntetőt Karakai értékesítette. A 40. percben egy hévízi felszabadításra startoló Bontót a felezővonalnál Bogdán buktatta, így villant a piros lap. Nem sokkal később egyenlíthetett volna a hazai csapat, de Karsai közelről a kapust találta el. Szünet után rögtön Őri Cs. került ziccerbe, de a kapusba emelt. A 60. percben Őri Martint buktatták, a 11-esből Móricz egyenlített. A hazaiak továbbra is nyílt sisakkal játszottak, ám a hajrá a vendégeknek sikerült jobban. A 75. percben egy lesgyanús szituációból ismét előnyhöz jutott a Hévíz, majd három perccel később növelték is azt. A végén gyors kontrából Bontó állította be a 4–1-es végeredményt. A hévízieknek tartást adott az újonnan igazolt rutinos játékosok teljesítménye, de a letenyeieket is dicséret illeti, mert emberhátrányban is beleálltak a meccsbe, eltüntették a létszámkülönbséget, és bátor támadójátékkal a hajráig nyílttá tették a találkozót.

Gólszerzők: Móricz (11-esből), ill. Bontó (2), Karakai (11-esből), Damina. Jók: Őri Cs., Móricz, Bilák, ill. Buza, Bontó, Karakai, Damina.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Magnetic Andráshida TE 0–2 (0–1)

Kiskanizsa. Jv.: Major Zs.

Kiskanizsa: Munkácsi – Piecs, Dolmányos, László, Kovács D. (Sznopek), Proszenyák, Melicz, Anger (Gerencsér), Ötvös, Abay Nemes (Matyók), Póka (Fülöp). Edző: Kiss István.

Andráshida TE: Osbáth (Kemes) – Horváth B., Szabó Bá., Nagy D., Doszpoth, Szabó Be. (Horváth D.), Herzsenyák, Lukács, Németh R., Odonics (Szekeres), Czibor. Edző: Balázs Zsolt.

Meglepetésre a hazaiak kezdtek jobban, néhány szituációt követően csak nehezen mentettek a vendégek. Ezt követően az Andráshida TE fokozatosan átvette az irányítást, azonban igazi gólhelyzetet ők sem tudtak kialakítani. A félidő közepe táján egy átalmatlan szituáció után szerencsés gólt értek el a vendégek, majd az előnyüket a szünetig tartani tudták. Fordulás után a hazaiak továbbra is egyenrangú ellenfelei voltak a vendégeknek, sőt, 15 percnyi játék után büntetőhöz is jutott a Kiskanizsa, azonban a lövést a vendégek kapusa vetődve hárította. Ezt követően felváltva kerültek veszélybe a kapuk, de egy ártalmatlan helyzetből növelni tudta előnyét a vendégcsapat. Összességében a végig küzdelmes mérkőzésen a hazaiak egyenrangú egyenfelei voltak a vendégcsapatnak, de a jobb helyzetkihasználás a vendégek javára döntötte el a három pont sorsát.

Gólszerzők: Doszpoth, Odonics. Jók: Piecs, Dolmányos, Proszenyák, Anger, ill. Osbáth, Horváth B., Nagy D., Lukács. U19: Kiskanizsa–Andráshida TE 1–2.

Zalaszentgrót–Femat Csesztreg 2–2 (1–2)

Zalaszentgrót. Jv.: Hegedüs M.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Horváth E., Csarmasz, Horváth B., Csik, Iberhart, Horváth D., Fábián. Edző: Jankovics Péter.

Csesztreg: Kiss Be. – Péter, Pál, Kiss Ba., Nagy B., Nagy N., Kiss Bá., Őr (Szekeres), Elek, Pethő, Nagy M. (Magai). Edző: Őr József.

A mérkőzés elején a játékosok a pályával ismerkedtek, folyamatos lüktető játék nem alakult ki. A 15. percben a semmiből vezetést szerzett a Csesztreg, és két perccel később meg is duplázta az előnyét. A hazaiak támadtak, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. Tíz perccel a félidő vége előtt Horváth Bálint bombagóljával szépített a Szentgrót. A második játékrész gyors hazai találattal indult, Horváth Elemér egyenlített. A Szentgrót mindent egy lapra téve támadott, sorra alakította ki helyzeteit, de újabb gólt nem sikerült szereznie. A hazaiak közelebb álltak a győzelemhez, de a Csesztreg nem érdemtelenül vitte el az egyik pontot Zalaszentgrótról.

Gólszerzők: Horváth B., Horváth E., ill. Kiss Bá. (2). Jók: senki, ill. Kiss Be., Kiss Bá., Elek, Péter.

Tarr Andráshida SC–Kinizsi Gyenesdiás 4–1 (1–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Iványi G.

Andráshida SC: Czirjék – Czotter, Tóth, Bakó (Pataky), Molnár (Csongár), Szinay, Nagy, Kalamár, Fábián, Hegedűs (Horváth), Czafit. Edző: Dobos Sándor.

Gyenesdiás: Szabó – Tóth R., Szi-Péter, Hegyi, Pálfi, Nedelkó, Tarnóczai (Mikola), Kovács, Bertók (Fellner), Tóth B., Nagy. Edző: Kocsis Norbert.

Gyászszünet vezette fel a találkozót, az andráshidai kapusedző napokban elhunyt édesanyjára emlékeztek. Már a mérkőzés elején letámadta ellenfelét az ASC, amit nehezen tudott kezelni a vendégcsapat. Előbb Tóth lőtt nagy helyzetben mellé, majd Bakó tornáztatta meg Szabó Ádámot. A 21. percben Fábián beadását Kalamár fejelte a hálóba. Nem örülhettek sokáig a vezetésnek a hazaiak, mivel éppen a gólpasszt adó Fábián sodorta el a büntetőterületen belül ellenfelét. A tizenegyest Nagy értékesítette. Az egyenlítés után bátrabban támadtak a vendégek, míg a hazaiak játéka kicsit akadozott. A fordulás után az Andráshida játszott fölényben és az 51. percben remek összjáték után Tóth szerzett ismét vezetést a Hidának. A folytatásban is többet támadott a házigazda, de a kapu előtt rendre hibáztak nagy helyzeteket kihagyva. A hajrában Szinay találta meg a góllövőcipőjét és két találatot szerezve eldöntötte a rangadót. Összességében az ASC megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Gólszerzők: Szinay (2), Kalamár, Tóth, ill. Nagy B. (11-esből). Jók: Kalamár, Czotter, Nagy, Molnár, Szinay, ill. senki.

Technoroll Teskánd–Szepetnek 4–0 (1–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Takács G.

Teskánd: Pergel D. – Kiss P., Nagy R., Pergel B. (Egyed), Acél, Hetesi, Major, Bedő (Szabó B.), Bailo (Czene), Bolla, Karvalics (Aliouane). Edző: Pergel Attila.

Szepetnek: László – Szőke Á. (Pataki), Petánovics, Völgyi, Kotnyek (Szabó Á.), Takács, Szabó B., Nagy T., Horváth G., Kobra, Hantos. Edző: Domján László.

A hazai csapat a mérkőzés elejétől kezdeményezően lépett fel, a vendégek visszaálltak és kontrákkal próbáltak veszélyeztetni. Az első félidő 10. percében ettől függetlenül egy félpályán eladott szepetneki labdára csaptak le a teskándiak, amellyel Pergel lépett ki és megszerezte a vezetést. A vendégek továbbra sem jöttek ki a kapujuk elől, a hazaiak pedig nagy nyomás alatt tartották a Szepetneket, több helyzetet is kialakítottak, de csak kapufáig jutottak. A második félidő elején még nagyobb sebességre kapcsoltak a vendéglátók és az 50. percben előbb Pergel, majd az 57. percben Bailo büntetőből növelte tovább az előnyt. A hazaiak ezután is több helyzetet kialakítottak, a vendégek fejben talán fel is adták és a 77. percben Pergel mesterhármasával már 4–0-ra vezetett a Teskánd. A találkozó végén is sok helyzet alakult ki, de a végeredmény már nem változott. Összességében teljesen megérdemelte a hazai csapat a győzelmet, még ilyen arányban is.

Gólszerzők: Pergel B. (3), Bailo (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Nagy T., Takács, Szabó B.

Tudósítottak

Dömők József (Letenye), Jóna István (Andráshida SC), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kosár Lajos (Lenti), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).