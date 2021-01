Nyolc gólos döntetlen a télben

A labdarúgó NB I 18. fordulójában a ZTE FC a vasárnap kora délutáni mérkőzésen a Paks csapatát fogadta. Fordulatokkal teli mérkőzésen gólfesztivált láthattunk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

ZTE FC -Paksi FC 4-4 (1-2)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Pintér (Tóth II. V., Kóbor).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Szépe, Bobál D. – Szánthó (Koszta, 79.), Favorov, Sankovic (Tajti, 79.), Bedi, Gergényi (Futács, 46.)- Könyves (Kálnoki-Kis, 86.), Zimonyi (Babati, 67.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Paks: Rácz G. – Lorentz (Szakály D., 46.), Böde, Szabó J. – Osváth, Tamás O., Papp K., Bognár (Ádám M., 81.), Bertus – Hahn (Kulcsár, 81.), Sajbán (Nagy R. 71.). Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerzők: Szépe (6.), Favorov (46.), Babati (78.), Könyves (83.), illetve Bognár (31.), Hahn (38.) Szabó J. (74.), Papp K. (94.).

Sárga lap: Gergényi (30.), Sankovic (73.), illetve Lorentz (2.).

Az éjszakai havazás után vasárnap délelőtt még akadt egy kis munkája a ZTE FC munkatársainak, hiszen a pályafűtás ellenére egy vékony réteg hó megmaradt a játéktéren, ám a meccs kezdetére egy tökéletesen előkészített pálya fogadta a csapatokat. Nem mondhatni, hogy eseménytelenül kezdődött volna a találkozó. Lorentz már a második percben sárgát kapott, aztán egy perc múlva Gergényi jobb oldali beadása a felső lécről pattant ki, és Favorovnak is volt egy ziccere, ami kimarad. A másik oldalon Szabó J. fejesét a csípte el a gólvonalon Demjén, érkezett Papp, aki elől Bobál az utolsó pillanatban pöckölte el a labdát a kapu torkában. Ekkor még öt perc sem telt el a mérkőzésből, amikor jött a hatodik…. Egy bal oldali kis szögletnél Zimonyi remek csellel játszotta tisztára magát. Középre gurítását Bobál lőtte kapura, de Rácz ez még ki tudta ütni, a labda Szépéhez került, aki az ötös vonaláról a kapuba lőtt, 1-0. A ZTE középső védője egy hete is gólt szerzett, s ez volt a szezonbeli negyedik találata, aki ismét jól helyezkedett. A játék továbbra is változatos volt, hiszen a Paks is bátran próbált támadni, de úgy egyenlített, hogy pont akkor nem volt benne a játékában. A 31. percben szabadrúgáshoz jutott a vendégcsapat, a kaputól 24 méterre letett labdának Bognár futott neki. A labda a felugró Szánthó fején irányt változtatott és a jobbra mozduló Demjént becsapva a kapu bal oldalába hullt, 1-1. A bekapott gól pedig mintha megzavarta volna a házigazdát, mert mire lehetett gondolni a 38. percben…Bobál egy teljesen tiszta szituációban érthetetlenül a kapuja előtt keresztbe passzolt, pontosan a 11-es pontnál álló Hanh elé, aki Demjénnel szemben állva nem hibázott, 1-2.

A ZTE FC-nek tehát adott volt a feladat a második félidőre, Boér Gábor cserélt is, hiszen Gergényi helyére Futács Márkót küldte a pályára. Egy perc sem telt el a második játékrészből, s éppen Futács lépett ki a bal oldalon. Beadását kivágták, Sankovic lövését blokkolták a védők. Favorov 12 méterről ismételt, ez még kipattant, de másodjára már a bal felsőbe lőtt, 2-2. A gyors gól nem tehetett kényelmessé a csapatok támadtak is és az 56. percben a Paks úgy jutott büntetőhöz, hogy Lesjak és Hahn összekapaszkodása után jöhetett volna kifelé is szabadrúgás…. A 11-es pontra letett labdát Hahn lőtte, ám Demjén balva vetődve megfogta a labdát! Nem volt eseménytelen ez a félidő sem, Könyvesnek volt egy szép kilépése, aztán csereként beállt Babati passza után a 68. percben Futács nem tudta Rácz mellett a kapuba juttatni a labdát. Aztán a 74. percben Könyves kezezett a kaputól 17 méterre. A szabadrúgást Bognár lőtte kapura, Demjén még a lécre tolta a labdát, de érkezett Szabó, aki 3 méterről a kapuba fejelt, 2-3. A zaélaiak lest reklamáltak és igazuk volt, hoszen a lövés pillanatában Szabó lesen volt. Dehát ez volt az a meccs, amin bármi megtörténtetett még. A 78. percben Szánthó jobb oldali elfutása után remekül centerezett, Babati érkezett és félmagasan a kapuba lőtt, 3-3. Nem volt vége… A 83. percben Tajti indította a jobb oldalon Könyvest, s ez is lesgyanús helyzetnek tűnt, a zalai támadó kapu elé érve Rácz mellett 12 méterről juttatta ismét vezetéshez a ZTE-t, 4-3. Bognár György, a Paks edzője Bödét is a csatársorba vezényelte, hiszen nem volt mire várni már, és jött az újabb fordulat. A 94. percben támadott a Paks, Böde elfejelte a labdát Demjén elől, Nagy R. játszott Papphoz, aki előbb a felső lécet találta el. A labda visszakerült hozzá és másodikra már nem hibázott, 4-4.

Igazi gólfesztivált rendezett a két csapat a fagyos télben.

Kapcsolódó cikkünk: