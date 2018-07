Nyeregbe pattantak Zalabesenyőn

Szombaton délelőtt megérte a zalabesenyőieknek kapkodni a fejüket: ötször söpört végig a „falu” utcáin egy vidám biciklis társaság. A Besenyői baráti kör hívta meg egy „gurulásra” a sportkedvelőket.

– Reméljük, sikerül hagyományt teremtenünk, hiszen már az első hívó szóra 36-an – gyerekek, fiatalok, szülők, nagyszülők – pattantak nyeregbe, hogy közösen letekerjenek 10 kilométert, ami a közösségi házból kiindulva és ide érkezve a Hegyi, a Kutilapi, a Cseresznyésszeri, az Esze Tamás és a Besenyő utcát róva öt kört jelent. Közösségteremtőnek szántuk a rendezvényt, s bejött a számításunk – mondta Horváth Miklós, a Besenyő a 2000-es Években Alapítvány elnöke, mielőtt nekiveselkedett volna az utolsó körnek, elvégre, mint fogalmazott: fontos a személyes példamutatás.

– Mondhatjuk: a Besenyői baráti kör ezzel a rendezvénynyel debütált – így Semetkéné Szipőcs Erika, a társaság vezetője. – A korábbi Lányok-aszszonyok klub titulus már régóta nem fedte a valóságot, hiszen nagyon sok aktív férfiember ténykedett benne. Tavasszal amúgy is vezetőségváltás történt, akkor úgy döntöttünk, a formával együtt a tartalmat is felfrissítjük. A vezetőségben Koller István a sportos, egészséges életmód vonalat, Simon Győző egy táncház szervezésével a hagyományápolást vállalta, jómagam pedig a Karinthy Amatőr Színpad csápjait kiterjesztve a művelődés, a tartalmas szórakoztatás területén igyekszem színesíteni a közösség életét.

– A párommal nagyon szeretünk bringázni, 60 kilométert tekertünk például a lenti kerékpáros maratonon is. Innét jött az ötlet: biciklizzünk Besenyőben is! A 10 kilométeres gurulás csak a kezdet, már tervezzük, hogy körözünk egyet a Kis-Balaton partján is. Az egyéb sportprogramok még kidolgozás alatt vannak, nem gondolunk nagy dolgokra, a cél, hogy rendszeressé tegyük a mozgást, bevonva a gyerkőcöket, a fiatalokat is, kimozdítva őket a számítógépek elől – árulta el Koller István, a besenyői biciklitúra kitalálója és főszervezője.

A részvételért kivétel nélkül mindenki kapott egy emlékérmet, egy, a teljesítményt pecsétekkel igazoló kis könyvet. Amúgy a besenyői biciklis bulin bozsoki vendégek is voltak: a Muzsi családdal a három gyerkőc, Hunor, Magor és Enéh a nyeregből ismerkedett Zalaegerszeg déli városrészével.