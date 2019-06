Női kézilabdázóink és a szurkolók is jól érezték magukat

Kissé valóban meleg volt a csarnokban, ahogy a lefújás után Kim Rasmussen magyar szövetségi kapitány is megemlítette, ám összességében remekül sikerült a szerdai nap a magyar női kézilabda-válogatottnak. A második mérkőzésen is legyőzte az osztrákokat, így az év végén Japánba, a világbajnokságra vezet majd a lányok útja.

A hangulatra végképp nem lehetett panasz, de eleve, az Ausztria elleni vb-selejtező visszavágójára történő felkészülés is már felszabadult lehetett. Kim Rasmussen szövetségi kapitány együttese vasárnap Grazban fölényes győzelmet aratott (41-23), vagyis az egerszegi mérkőzésre már úgy készülhettek Tomori Zsuzsannáék, hogy semmiféle teher nem nyomta a vállukat. A Zalakerámia Sportcsarnokban a mieink idehaza is győztek (28-19), egy pillanatig sem forgott veszélyben a győzelem, nemhogy a továbbjutás kérdése. A magyar válogatott tehát készülhet Japánba, ahol a 24 csapatos világbajnokságot november 30. és december 15. között rendezik. A házigazda Japán és az Európa-bajnok Franciaország mellett a világbajnok indulási jogot szerez a jövő évi, tokiói olimpiára, a 2–7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak, akárcsak a legutóbbi Európa-bajnokság azon két legjobb csapata, amely a vb-n nem kerül a hét közé. A magyarok 7. helye az Eb-n ebből a szempontból is értékes volt.



Sokan az egerszegi mérkőzésről úgy írtak, hogy tét nélküli volt, ami teljesen nem igaz, hiszen világbajnoki-selejtezőnek hívták. Más kérdés persze, hogy az első meccs eredménye már sok mindent eldöntött. Viszont nem gyakran rendeznek az egerszegi megyeszékhelyen válogatott kézilabda-mérkőzést. Az, hogy miként került ez a találkozó ide, csak részben a rivális, Ausztria közelségének volt köszönhető. Lapunk régi, keszthelyi tudósítója, dr. Iglódi Endre kiváló kapcsolatot ápol a Magyar Kézilabda Szövetség vezetőivel, s elmondta, már tavaly októberben is jött volna a válogatott, ám akkor egy koncert miatt foglalt volt a csarnok. Most sikerült összehozni ezt, és az MKSZ-ben koordinátorként dolgozó, egerszegi származású Norsics Nikolett is sokat tett a mostani rendezésért.



A mérkőzés visszhangjáról pedig csak annyit: nemcsak az újabb siker, de maga a hangulat is remek volt. Telt ház előtt játszottak a lányok, akik a lefújás után nem győzték osztogatni az autogramokat, vagy készíteni a szelfiket. Kim Rasmussen szövetségi kapitány annak örült, hogy több fiatalt is csatasorba állíthatott, de megjegyezte: a csarnokban nagyon meleg volt, ami kissé rányomta a bélyegét a játékra.

Tényleg meleg volt, s egy megjegyzés, de tényleg minden hátsó gondolat nélkül: ennél nagyobb gondunk soha ne legyen! KA