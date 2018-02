Női futsal NB I: a RiCsilla fárasztó hétvégéje

A női futsal NB I-ben a hétvégén ismét dupla fordulót teljesített a RiCsilla Sport Zalaegerszeg – egy szerzett ponttal.

RiCsilla-Astra

Kiskunlacháza 1-4 (0-2)

Répcelak, 100 néző. Jv: Vincze (Halász, Kondákor).

RiCsilla: Kiss E. – Megyeri, Orbán Sz., Lehota, Marsai. Csere: Fábián, Nagy B., Szegedi, Szűcs, Tillinger, Horváth L., Vörös. Edző: Halmos Máté.

Gólszerzők: Marsai (28.), illetve Halász (8., 36.), Szabó B. (18.), Godvár (39.).

A tét a RiCsillát nyomta jobban, mely az első félidőben kétgólos hátrányba került. Szünet után jött a szépítés, sőt, az egyenlítés is meglehetett volna, de nem sikerült az üres kapuba találni. Támadott az egerszegi csapat, kapufát lőtt, de kontrából eldöntötte a meccset a papírforma alapján esélyesebb Astra.

Brandmission Tolna-RiCsilla Sport 4-4 (2-3)

Tolna, 100 néző. Jv.: Lengyel (Álló, Rácz).

RiCsilla: Kiss E. – Megyeri, Orbán Sz., Tillinger, Marsai. Csere: Fábián, Nagy B., Szegedi, Szűcs, Lehota, Vörös. Edző: Halmos Máté.

Gólszerzők: Horváth H. (9., 27.), Varga (5.), Üveges (36.), ill. Orbán Sz. (13., 24.), Szegedi (10.), Marsai 16.).

Az előző napi mérkőzés fáradalmával a lábakban lépett pályára a RiCsilla Sport Tolnán és gyorsan kétgólos hátrányba került. Ám gyorsan sikerült az egyenlítés is, sőt 3-2-re már az egerszegiek vezettek. A második félidő elején 4-2 is volt az állás, de jött egy gyors hazai találat, a hajrában pedig az egyenlítés.

Halmos Máté: „Nem telt el 24 óra az előző bajnoki mérkőzésünk óta, és most közvetlen rivális ellen játszottunk roppant fárasztó meccset. Nehezen kezdtünk, de volt tartásunk, s mindenki összeszedte rejtett tartalékait. Mindent megtettünk a sikerért, és ragyogó egyéni teljesítményeinknek is köszönhetően már vezettünk két góllal is, ám sajnos nem tudtuk megőrizni az előnyünket.”