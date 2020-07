Nógrádi Magyar Kupa fordulóval rajtolt a hegyikerékpárosok szezonja

Egy héttel ezelőtt a hegyikerékpárosoknál is beköszöntött végre az új szezon: a Magyar Kupa sorozat első versenyét a Nógrád megyei Csömörön rendezték meg, ahol a megyeszékhelyi ZKSE is képviseltette magát.

Hihetnénk, hogy koronavírus-járvány okozta leállás utáni „felszabadító” első viadalon hatalmas mezőny volt a rajtnál, ám a valóságban a pandémia még mindig hat a sportágban.

– Nagy a bizonytalanság, csupán két hete dőlt el az is, hogy Csömörön lesz verseny, így pedig sokan nem vállalták az indulást – mondta el Szabó Zoltán, a ZKSE után­pótlásszak­ágának vezetője, hoz­zátéve: az egerszegi klub meg­adta a módját az újrakezdésnek, hiszen 17 fiatal és 5 felnőtt versenyzője utazott. A versenyen egyébként összesen mintegy 170 kerekes indult, és az utánpótlás-korosztályokban szinte mindenki ott volt a rajtnál.

A ZKSE eredményei. U13, lányok: 1. Szűcs Borbála, …3. Ádám Gabriella. U15, lányok: 1. Bruchner Regina, 3. Szűcs Júlia. Felnőttek, master1: 3. Czenki Tamás, 4. Gubancsik Péter. Master2: 2. Dervalics Gábor, 3. Horváth Szabolcs.

A sorozat Törökbálinton folytatódik majd, a zalai versenyzők most erre koncentrálnak, a ZKSE vezetői viszont időben kicsit messzebbre tekintenek: augusztus 16-án ugyanis az MTB XCO Hegyikerékpáros Nemzeti Bajnokságot látják majd vendégül a zalaegerszegi Alsóerdőn.

– Beugró rendezők leszünk, az ob pedig 2017 után másodszor vendégeskedik nálunk – folytatta Szabó Zoltán. – A néhai napközis tábor területén zajló építkezés miatt a közút másik, TV-torony felőli oldalán jelöljük ki a pályát, de ez a helyszín sem ismeretlen, itt is rendeztünk már viadalt. Technikás, döntően új nyomvonalú pályát jelölünk ki, és a lehető legjobb körülményeket igyekszünk teremteni a versenyzőknek. Augusztus közepére, ha minden jól megy, már végképp beindul a kerékpáros élet, így aki él és mozog, eljön Egerszegre.

Szabó Zoltán elmondta: a kerékpárosok az egészségügyi korlátozások idején is sokat edzettek, ezek zömében egyéni tréningek voltak (a szabadban és a négy fal között is), ami a csapatszellem szempontjából nem kifejezetten hasznos, de tény, hogy a lábakban jelenleg sokkal több kilométer van, mint máskor az évnek ebben a szakában. A fizikai állóképesség tehát megfelelő, most a gyorsításon, avagy a formába hozáson van a hangsúly, hogy a zalai biciklisek a következő hetekben (és benne például augusztus 16-án) érjék majd el a csúcsformájukat.

– A szezonunkból hiányozni fognak sajnos a nemzetközi viadalok – mondott egy rossz hírt is Szabó Zoltán. – Persze rendeznek versenyeket a határainkon túl is, de ezek kapcsán is sok a váratlan változás, ezért nem kockáztatunk meg hosszabb utazásokat, inkább idehaza, a felkészülésre koncentrálunk.

Arra pedig van esély, hogy a szövetség a válogatott kerettag kerékpárosokat viszi majd külföldi viadalokra – a ZKSE-nek pedig több válogatott és még több erre jelölt sportolója van jelenleg.