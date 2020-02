Nincs megállás a kanizsai pólósoknál – Folytatta remek sorozatát Ludányi Kadosa csapata

Folytatta győztes sorozatát a Kanizsa Vízilabda OB I B-s együttese, legutóbb hazai környezetben az A-Híd OSC Újbuda II csapatát győzte le Ludányi Kadosa legénysége.

Kanizsa Vízilabda–

A-Híd OSC Újbuda 19-9

(3-2, 4-2, 8-2, 4-3)

Nagykanizsa, 40 néző. Jv.: Bódi, Kuncz.

Kanizsa: Leposa – Major 3, Salamon 2, Szilvasán P. 5, Balli, Dobay G. Mocsári 1. Csere: Vadovics 2, Rábavölgyi 2, Hőna 2, Dobay P., Kaszper G. 2. Edző: Ludányi Kadosa.

Lassan célegyenesébe fordul a vízilabda OB I B-s bajnokság alapszakasza, a csoportjában első Kanizsa Vízilabda pedig az OSC II-t fogadta a bajnokság 14. fordulójában. A vendégek szereztek vezetést, rá egy percre egyenlítettek a hazaiak, de az első negyed ezt követően is szoros maradt. A második negyedben mind jobban rátalált ritmusára a hazai legénység, igazándiból azonban a harmadik nyolc percben indult be a „dél-zalai henger”: egy 5-0-s etapot is produkáltak Ludányi Kadosa tanítványai, mellyel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A negyedik felvonás leginkább már arról szólt, hogy a csapatok a tízgólos különbség körül egyensúlyoztak és a két számjegyű differencia végül meg is maradt a csapatok között.

A Kanizsa Vízilabda együttese biztosan vezeti csoportját, előnye hat pont a debreceniekkel szemben.

Jók: Szilvasán P., Major.

Ludányi Kadosa: „Talán kicsit döcögősebben indult a mérkőzés, de aztán sikerült biztosan nyernünk a masszív középcsapat OSC II ellen, és így várjuk a kanizsai vízilabdázóknak sokáig nagy mumusnak számító Neptun VSC-vel szembeni találkozónkat.”