Nemzetközi mérkőzésekkel készül az NB III-as Nagykanizsa FC

Az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó-együttese elkezdte felkészülését a következő idényre némileg átalakított szakmai stábbal és határozott tervekkel. A legfontosabb változásokról már beszámoltunk, a hétvégén pedig már nemzetközi meccset játszik az együttes.

Hogy nem a levegőbe beszélnek a piros-kékeknél, arra bizonyságul szolgálhat, hogy a lekötött felkészülési meccsek listája is komoly erőpróba, s ezek keretében először már szombaton alkalmuk nyílik bizonyítani Vittman Ádáméknak, no meg alighanem az újonnan érkezett labdarúgóknak.

– Szentlőrincen a góljaim számára magyarázat lehet, hogy támadó középpályásként játszom, amúgy a kaposvári utánpótlásban nevelkedtem – kezdte bemutatkozását az újak közül a 24 esztendős Hampuk Ádám, aki az elmúlt idényben 12 találatig jutott a Közép-csoportban.

A szintén 24 éves, az Andráshida SC-től Kanizsára igazoló Szegleti Gergelynek sincs oka panaszra a hatékonyság terén, de ez alatt nem csupán az eredményességét értjük.

– Talán csak kapus nem voltam az évek során és szinte már el sem tudom képzelni, hogy csak egy poszton, illetve egyetlen sorban futballozom – mondta némi derültséget is keltve Szegleti, aki annak idején a ZTE színeiben az NB II-ben – Hampukhoz hasonlóan – is pályára léphetett. Az eddigi harmadik érkező, a 31. életévében járó Simonfalvi Gábor rutinjáról pedig aligha kell nagy bemutatót tartani, mivel Egerszegen és a Pécsi MFC-nél az NB I-ben is szerepelt. Persze, csak egy dolog a múlt, az igazán fontos a jelen, és az FC Nagykanizsánál bele is vágtak az öthetes felkészülési munkába.

– A futás és az erősítés az első időszak igazán lényeges programpontjai felkészülésünkben, így a kezdeti edzőmeccseket is ennek rendeljük alá – kezdte Barna László, a kanizsaiak vezetőedzője. – A bajnokságot tekintve úgy vélem, a múlt szezonban elért hatodik helyünkkel sikerült tekintélyt kivívni magunknak és biztosan nem fognak lenézni minket az ellenfelek. Ez persze csak a kiindulópont, mivel szeretnénk még inkább meghatározó egység lenni a mezőnyünkben és nem utolsósorban a vezetőség által meghatározott célokat is meg akarjuk valósítani. Ehhez a meghatározó erősítések mellett a hatékony munkánkra is szükség lesz.

A tréner által is említett öthetes időszak alatt az FC Nagykanizsa előkészületi meccsei sorát most szombaton kezdi meg a Bányász-pályán 10.30 órától a szlovéniai Nafta 1903 Lendava ellen. A további menetrend szerint július 13-án, szombaton a horvát II. osztályú Medjimurje Cakovec a csáktornyai Mladost-stadionban fogadja a kanizsaiakat. Július 17-én, szerdán FC Nagykanizsa–Szentlőrinc SE párosítás következhet, majd az akkori hétvégén az NK Mladost Komet Prelog–Nagykanizsát Horvátországban rendezik. Július 24-ére FC Nagykanizsa–NK Koprivnica párosítást kötöttek le, míg július 27-én, szombaton – mintegy bajnoki főpróbaként – Slaven Belupo „B”–Nagykanizsa összecsapást rendeznek.