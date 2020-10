Nemesapátiban, Nagykanizsán és Zalaszentgróton is készülnek a szerdára

Hét közben sem lesz pihenés, legalábbis azoknak a zalai csapatoknak, melyek állva maradtak a labdarúgó Magyar Kupában. Megyénk csapatai közül szerdán (kezdés: 12.30) egyedül a ZTE FC lép pályára idegenben, a Csács-Nemesapáti, az FC Nagykanizsa és a Zalaszentgrót VFC idehaza veszi fel a harcot ellen­felével a legjobb 64 csapat között.

A szerdai legnevesebb ellenfél kétségkívül a Budapest Honvéd gárdája lesz, amely címvédőként érkezik a Csács-NSE együtteséhez. Nemesapátiban ennek megfelelően készülnek a találkozóra, amire a fővárosi klub tájékoztatása szerint száz Honvéd-drukker érkezése várható.

– Ma már másodszor volt rendőrségi bejárás, és mindent rendben találtak – említette hétfő délután Lukács Péter, a Csács-NSE szakmai vezetője, egyben a csapat felkészítője. – Ami a nézőteret illeti, lesz külön hazai és vendégbüfé, valamint toalett, a belépésnél pedig mindenki számítson átvizsgálásra. Az előírásoknak megfelelően vasárnap átestünk a vírusteszten, akik a sportzónában tartózkodnak majd.

A Zalaszentgrót VFC csapata az NB III-as Tiszafüredet fogadja, és a szentgrótiak már azt is nagy élményként élik meg, hogy eddig eljutottak a kupában. Kardos Roland, a ZVFC elnöke hangsúlyozta: ahogy mindenütt, náluk is kötelező lesz a maszkviselés, ezért a belépőket a kapuknál árusítják, ahol egyben ellenőrzik a maszkokat is. Aki esetleg otthon felejtené, a belépésnél lesz lehetőség maszkot is venni.

– Kikapott a csapat a hét végi fordulóban Teskándon, de a véleményünk nem változott: hogy eddig jutottunk, számunkra ez ajándék, és nem lehet más célunk, mint továbbjutni – említette az elnök. – Függetlenül attól a ténytől, hogy a Tiszafüred az esélyesebb, meg kell próbálnunk. Érkeznek vendégszurkolók is, mi pedig úgy számolunk, hogy akár félezren is lehetnek majd a mérkőzésen.

Az FC Nagykanizsa a másodosztályú Debreceni EAC legénységét látja vendégül a Bányász-pályán.

– A találkozó apropóján egy különleges sportzóna kialakítását követeli meg tőlünk a szövetség – fogalmazott Németh Ferenc, az FC Nagykanizsa technikai vezetője. – Ezen belül kizárólag a két csapat tagjai, az egyesületek személyzete, valamint a mérkőzés játékvezetői részlege mozoghat.

A bérletek érvényesek, a jegyárak a bajnokikhoz mérten ugyanazok lesznek. Ami a csapatot illeti, soraiban a vírustesztet (az NB II-es ellenfél okán kötelezően) elvégezték. A DEAC az NB II sereghajtója, a szakmai munka irányítását a hét végi forduló előtt vette át a debreceni labdarúgás egyik legendája, Sándor Tamás.