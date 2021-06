Nemes Benjamin birkózni akar a következő junior-Eb-n

Nemes Benjamin már egy ideje a szabadfogású birkózók junior mezőnyében öregbíti klubja, a Kanizsa Birkózó SE hírnevét, törekvését legutóbb korosztálya válogatóján egy ezüstéremmel nyomatékosította.

Nemes Benjamin a 125 kgosok mezőnyében lett második a dorogi válogatón és kicsit fájlalja, hogy ez nem ért Európa- bajnoki kiküldetést. Van benne ugyanakkor kitartás, tehát még egyáltalán nem kell letennie merészebb álmairól.

– Ennek a válogatónak az eredményével egyáltalán nem vagyok elégedett – fogalmazott a nagykanizsaiak óriása, aki civilben már a Testnevelési Egyetem hallgatója. – Második lettem ugyan, de ez nem ért junior-Európa-bajnoki kiküldetést, így lemaradtam a kontinensviadalról, amit a napokban rendeznek meg Dortmundban. Talán annyi vigaszom lehet, hogy még jövőre is ebben a korcsoportban versenyezhetek, vagyis van még időm itt is bizonyítani. Nem veszett tehát még el semmi, csak picit másra számítottam.

Olyan nagyon azonban már nem is szükséges javítania – tehetnénk hozzá -, hiszen csupán egy helyezést elég előrelépnie Hogy az eltökéltséggel nincsen probléma, azt jelzi, hogy az elmúlt esztendőben gyökeres változást hozott az élete, ami sportágában azt jelentette, hogy kanizsai vezetőedzőjével, Szatmári Zsolttal egy lényeges döntést is meg kellett hozniuk.

– Tavaly szeptember óta felsőoktatási tanulmányaimat végzem a fővárosban, ami azzal is jár, hogy az életem elég tekintélyes hányada nem Kanizsán zajlik. Megvolt azonban annak is a lehetősége, hogy a Kanizsai Birkózó SE versenyzője maradjak, de a Vasashoz járhatok le a rendszeres edzésekre. Persze ez azért együtt járt azzal, hogy az új körülményeket, környezetet, magát a klubot is meg kellett szoknom, de úgy vélem, ezzel sem volt gond, néhány hét alatt belerázódtam a megváltozott körülményekbe. Közben tagadhatatlan előnyei is vannak a helyzetnek, Pesten több az edzőpartner, illetve jobb a sportágat körülvevő feltételrendszer is. Edzőmmel úgy látjuk, hogy ezeknek a fejlődésemben van is már látszata. Mivel a fővárosban végzem a tanulmányaimat, magától értetődő, hogy így egyszerűbb összeegyeztetni a sportot a tanulással.

Az elmúlt másfél, koronavírusos év Nemes Benjamin számára is tartogatott különleges kihívásokat, melyekre azonban meg tudott felelni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy tavalyi eredményeivel a junior férfi kategóriában kiérdemelte Az év zalai sportolója címet a lapunk által megrendezett hagyományos voksoláson. Az ismétlésre pedig megvan az esélye 2021-ben is – az ehhez szükséges munkát biztosan nem fogja megspórolni.