Nem volt „egyszerű”, de győzelemmel nyitott a ZTE KK

Szombaton hazai pályán kezdte meg a férfi kosárlabda NB I A-csoportjában a 2018-2019. évi bajnokságot a Zalakerámia-ZTE KK együttese. Ellenfele a Kecskemét volt és küzdelmes mérkőzésen az egerszegiek győztek.

Zalakerámia-ZTE KK – Kecskeméti TE Duna Aszfalt 64-56 (19-16, 20-17, 8-11, 17-12)

Zalaegerszeg, Zalakerámia Sportcsarnok, 1400 néző. Jv.: Cziffra, Söjtöry, Boros.

ZTE KK: Ware 12/3, Thompson 13, Gliebov 11/9, Szabó Zs. 9, Agafonov 10. Csere: Durázi 2, Doktor, Kis R., Bagó, Gulyás 3/3, Papp 3/3. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Kecskemét: Wittman 3, Green 15/3, Derasimovic 16, Dramicanin 6/3, Karahodzic 5. Csere: Dimic 9/3, Mészáros M. 2. Vezetőedző: Forray Gábor.

Kipontozódott: Agafonov (36.), ill. Karahodzic (34.)

A ZTE KK egyik új nyári szerzeménye, Brendan Thompson a legutóbbi bajnokságot éppen a szombati ellenfél csapatával, a Kecskeméttel fejezte be, ő tehát alaposan ismerhette a riválist. A ZTE 7-2-vel nyitott, de már ekkor is látszott, hogy a KTE egységes csapat, amelynek a kerete a nyáron az átlagosnál jóval kisebb mértékben változott. A két csapat igyekezett szorosan fogni a másik kulcsembereit, félig-meddig sikerrel, de sok volt a hiba. A Kecskemét fordított (9-10), s összességében nem volt túlzottan pontgazdag az első negyed. Bencze Tamás, a zalaiak szakvezetője sokat cserélt, rotálta együttesét. A mérkőzés első tripláját Dramicanin jegyezte a második etap elején, s ezzel megint egyenlített a vendégcsapat (19-19). Derasimovic pedig szorgalmasan gyűjtötte a pontokat , így nem tudott ellépni a ZTE KK. Következett viszont egy jó hazai sorozat, Gliebov kétszer is távolról talált be, és a lepattanók után a gyors indítások végén a ZTE KK az addig legnagyobb különbséget alakította ki (36-26). Csapatszinten az egerszegiek több jó megoldást tudtak felvonultatni ellenfelüknél, ennek volt köszönhető, hogy állandósult a vezetésük. A másik oldalon Forray Gábor vezetőedző kevés játékost tudott „forgatni”, de tartotta a lépést a Kecskemét is.

Biztató helyzetből kezdhette a második félidőt a ZTE KK, amely a lepattanózásban is ellenfele előtt járt, de nem lehetet nyugodt. A Kecskemét ugyanis rendelkezik azokkal a játékosokkal, akik képesek eldönteni mérkőzéseket és nem is adott fel semmit. A mérkőzés kezdett kissé csapkodóvá válni, de maradt a hazai előny (35. perc: 42-35). Reklamálások, kétes szituációk jellemezték ekkor a találkozót, a vendégeknél Karahodzic kipontozódott, s ha már itt tartunk: hazai oldalon Thompson pihent, hiszen már a negyedik faultnál tartott. Alig esett kosár, a harmadik negyed a pontok tekintetében nagyon „vékonyra” sikeredett. A Kecskemét jött ki jobban ebből, mert tartani tudta magát, sőt Dimic duplájával egy alkalommal vezetett is (43-44), de a ZTE KK várhatta előnyből a záró negyedet (47-44). Gulyás hármasa jött jókor a ZTE-nek és teljesen nyílt volt a találkozó. A zalaiaknál Agafonov is a kipontozódás szélén táncolt és nagyon kellettek volna a pontok, amik megint elmaradtak. Derasimovic egyenlített (50-50), a ZTE KK játékosai pedig sorra hagyták ki a lehetőségeket, de az is igaz: ekkor nagyon hatékonyan védekezett az ellenfél, tiszta dobóhelyzet szinte nem is adódott. Deresimovic és Green büntetőivel megint a Kecskemét vezetett (36. p.: 50-53), hazai oldalon pedig Agafonov kipontozódott. Papp Péter hármasával egyenlített a ZTE KK, Szabó Zsolt bátor kosara, majd Gliebov hármasa újra előnyhöz juttatta a hazaiakat (38. p.: 58-54). A ZTE KK tulajdonképpen itt nyerte meg a mérkőzést, mert visszatért az önbizalma és a védekezésben is elérte azt a „hőfokot”, ami a Kecskemét megállításához kellett.

A Zalakerámia-ZTE KK győzelemmel kezdte a bajnokságot, aminek a kiharcolása nem volt éppen „egyszerű”, ám nem is lehetett várni, hogy a Kecskemét elleni mérkőzése majd sétagalopp lesz. Az egerszegiek kedden az Alpok Adria Kupában is megkezdik szereplésüket, amikor a horvát Skrljevo vendégei lesznek.