Nem spóroltak a gólokkal a zalai csapatok: Szalay Szabolcs hatot lőtt

Az NB III.-as bajnokságra készülő zalai labdarúgócsapatok újabb felkészülési találkozókat játszottak, és gólokban gazdagra sikeredtek ezek az összecsapások. A ZTE FC II. játékosa, Szalay Szabolcs hat gólt lőtt Kaposváron!

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

Tarr Andráshida SC–Teskánd 3-3 (1-0)

Andráshida.

Tarr Andráshida SC: Kálovics (Kiss) – Czafit B., Wettstein, Péntek, Czotter B. – Csongár, Nagy-Palócz (Temlén), Cséber, Bertalics – Vass, Szinay (Bakó).

Gólszerzők: Csongár, Bertalics, Szinay, ill: Pergel B., Bontó, Hetesi.

Dobos Sándor vezetőedzőnek sok hiányzóval kellett számolni. Konkrétan a fél keretük – Czirjék Z., Mavoló Paoló, Kovács L., Fábián K., Pajor I., Németh R., Czene M., Pataky, Szabó M., Kalamár M. – különböző okok miatt hiányzott, de akik voltak, nagyon jól teljesítettek egy jó erőkből álló ellenféllel szemben. A találkozó első félidejében pontosabban és türelmesebben játszottak a hazaiak, és vezettek is. A második játékrészben a vendégeknek is több lehetőségük akadt. A Teskánd kétszer is fordított, de végül döntetlennel zárult a mérkőzés.

Sárvár FC –FC Nagykanizsa 0-4 (0-2)

Sárvár, 30 néző.

FC Nagykanizsa: Borsi (Horváth M.) – Bagó Be. (Józsa), Kovalovszki, Major, Tóth G. (Koller G.) – Béli M. (Péntek), Kószás (Millei B.), Szabó P. (Csavari) – Érczközi (Ekker), Kobra (Bános), Németh K. (Török). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Béli M., Kobra, Péntek, Török.

A kanizsaiak második előkészületi meccsüket vívták a nyári felkészülési időszakukban, s ahogy múlt szerdán a lendvaival, úgy ezzel az összecsapásukkal kapcsolatban is igaz volt: több próbajátékost is tesztelhetett a szakmai stáb. Az biztos, hogy közülük Kobra György immár be is köszönt, a kanizsai csapat pedig az első, valamint a második fél­időben is két-két gólt jegyzett. Folytatás szerdán következik a Kozármisleny ellen idegenben, majd jövő szombaton az NB II.-es Szentlőrinccel szemben meccselnek, jelen állás szerint Harkányban.

Kaposvári Rákóczi FC – ZTE FC II. 3-6 (2-4)

ZTE FC II. I. félidő: Köcse – Bolla, Földvári, Dóczi, Papp Cs. – Őr M. – Pap M., Szántó, Kozma, Szökrönyös Z. – Szalay. II. félidő: Németh – Jóna B., Bekő, Bebők, Karóczkai – Bedő, Kámi, Megyesi, Csóka D. – Szalay (Kun B.), Fehér.

A ZTE II. gólszerzője: Szalay (6).

A ZTE FC II. csapata az NB II.-ből kiesett Kaposvár vendége volt. Méghozzá egy formálódó csapaté, amely ellen nem kezdett jól az egerszegi csapat, de aztán egyre-másra vezették a támadásokat. A mérkőzés gólfelelőse pedig a ZTE-ben futballozó Szalay Szabolcs volt, aki csapata valamennyi gólját lőtte, azaz hatot! Ez minden körülmények között remek és elismerésre méltó teljesítmény.