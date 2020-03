Nem sikerült pontot szerezni

A női labdarúgó NB II Nyugati csoportjának 13. fordulója nem hozott szerencsét a két zalai résztvevőnek. És egyelőre azt sem tudni, mikor lesz alkalmuk legközelebb javítani a mérlegükön.

Csepel Utánpótlás SE- ZTE FC 1-0 (1-0) Csepel, zárt kapuk mögött. Jv.: Vámosi. ZTE FC: Császár H. – Császár F., Kerkai, Széplaki, Bicsák, Horváth (Tauker), Szegedi, Bánfi, Csincs (Sopronyi), Nádasi, Nagy. Edző: Pergel Andrea. Gólszerző: Bors.

Az első tavaszi fordulóban elszenvedett vereség után mentálisan teljesen más ZTE FC lépett pályára. A zalaiak sok gólhelyzetet alakítottak ki, akad amikor a gólvonalról rúgták ki a hazaiak a labdát. A ZTE – egy kivétellel – jól védekezett a helyenként keményen játszó fővárosiak ellen, játékban pedig végig ellenfele fölé kerekedett, de gólt nem sikerült szereznie.

Pergel Andrea: Gratulálok csapatomnak a jó játékhoz, de nem volt szerencsénk. Most nem érdemeltünk vereséget.

Ziccer NLSE-Airnegry FC 0-3 (0-3) Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Németh N. Ziccer: Balassa Sz. – Buncsák, Bársony, Molnár L., Boros, Farkas Cs., Tarsoly, Szalai L., Szabó Zs., Molnár R., Sóstai. Edző: Benedek József. G.: Pistyán (11.), Mogyorósi (39.), Kovács D. (44.).

Nézőcsúcsok korábban sem születtek a Ziccer női labdarúgócsapatának bajnoki mérkőzésein, de zárt kapuk mögött így is egészen más volt a hangulat a Mindenki Sportpályáján. Ráadásul a kanizsaiak ezúttal remekül helyt is álltak. Ugyan a dobogó harmadik fokán álló vendégek már az első negyedórában vezetést szereztek, de növelniük csak a vendéglátók első félidő végén bekövetkezett rövidzárlata következtében tudták az előnyüket. A továbbiakban nem esett több találat, így a dél-zalaiak emelt fővel (és remélhetőleg csak átmenetileg) búcsúztak a további küzdelmektől. Jó: Sóstai., Benedek József: A papírforma nem mellettünk szólt, éppen ezért a csapatomat fejben a védekezés fontosságára próbáltam ráhangolni. Sajnos nem voltunk kellően határozottak, de a szünetben igyekeztünk változtatni a dolgokon. A folytatásban szorosabb meccs is kerekedett, bár a vendégek továbbra is irányítottak. A védelmünk akkor már jobban zárt, igaz a középpályáról kevesebb támogatást kaptak. A második félidő játéka hasonlított arra, ahogyan kezdeni is szerettünk volna.