Nem sikerült a kvalifikáció, de csalódottak sem lehetnek a Hévíz SK íjászai

Junior- és kadett- Európa-bajnokságon, valamint ifjúsági olimpiai kvalifikációs viadalon indultak a Hévíz SK íjászai. A görögországi Patraszban rendezett erőpróba erősségére csak két adat: összesen 40 országból 352 versenyző állt lőállásba.

Patraszban hazánkat három magyar válogatott olimpiai íjász képviselte, a budapesti Balogh Mátyás és a két hévízi tehetség, Szüts Mátyás és Bencsik Márk. Szüts és Balogh az ifjúsági, míg Bencsik a kadett kategóriában indult.

A keddi edzésnap jól sikerült mindhárom versenyzőnek, majd a szerdai esős, hideg nap ellenére Szüts Mátyás 635 körös eredménnyel a 22. helyen rangsorolt. Az idei évadban egyéni csúcsot lőtt, kiküldetési szinttel. Balogh Mátyás 624 pontja a 35. helyezést jelentette számára. Bencsik Márk a kadettek között 621 pontjával, idei egyéni csúcsával az 57. helyen rangsorolt. A kieséses szakasz már nem sikerült túl jól a magyar íjászoknak: Balogh Mátyás luxemburgi, Szüts Mátyás pedig egy olasz versenyzőtől kapott ki. Bencsik Márk szintén kiesett, őt egy grúz íjász búcsúztatta.

Bencsik Márk számára viszont ezzel nem ért véget a verseny. A szombati versenynapon Magyarországról egyedüliként indult az októberi, Buenos Airesben rendezendő ifjúsági olimpiai kvalifikációért is. Ezen az európai fordulón mindössze három kvóta volt megszerezhető, méghozzá az első három helyezett nyert jogot az ifjúsági olimpián való indulásra. Bencsik Márk a rangsoroló verseny alapján biztosan került be a legjobb 24 íjász közé. A hévízi fiú az első szettes párbaját a grúz Tulian Tsulukidzével lőtte. Döntetlen született, így 5–5-ös állás miatt szétlövés következett. Mindkét íjász a cél közepébe lőtt, ezért egy utolsó, egyveszszős szétlövés következett. Bencsik Márk ebben kilencest lőtt, míg grúz ellenfele nyolcast, így nyert a magyar fiú. A következő ellenfele a későbbi 9. helyezett bolgár Bancher Ivan volt, akitől vereséget szenvedett. Bencsik Márk így nem jutott be a legjobb tizenhat íjász közé.

– A versenyen rendkívül sok íjász mérette meg magát, sokan közülük világversenyeken is már eredményesen szerepeltek – összegzett a patraszi napokról Bencsik Péter, a Hévíz SK edzője. – Fontos volt, hogy a versenyzőink ilyen helyzetben is a legjobb tudásukat hozva, magas pontszámot tudtak lőni. Amit tovább kell gyakorolni, az egyértelműen a kieséses szakasz, de ehhez csak versenyzés közben lehet hozzáedződni, és itt a mentális tényező is kiemelt szerepet kap. Olyan szétlövés, mint amiben Márknak volt része, nagyon ritka. Kétszer úgy lőni, hogy az egy vessző dönt el mindent, ez óriási felelősség. Az olimpiai kvalifikációban végül eljutottunk a legjobb huszonnégyig, erre büszkének kell lennünk. Szeretnénk ezt a munkát ugyanebben a szellemben folytatni, az pedig külön érdem, hogy a háromfős magyar delegációból ketten hévíziek voltak az olimpiai versenyszámban.