Nem is volt kérdés, hogy hosszabbít-e Waltnerrel a ZTE FC

Még szerdán, a késő esti órákban jelentette be a ZTE FC, hogy szerződést hosszabbított Waltner Róbert vezetőedzővel. Maga a hír nem volt meglepő, hiszen a március közepén érkezett szakemberrel bent maradt a csapat az NB I.-ben és készülhet a jövőben is az élvonalra.

A 43 esztendős Waltner Róbert március 15-én vette át a csapat irányítását és hét mérkőzése maradt arra, hogy teljesítse azt a feladatot, amit vállalt. Mindez az elmúlt hat találkozón sikerült, még egy, az Újpest elleni szombati mérkőzés van vissza a szezonból, de a ZTE FC vezetése már döntött. Waltner Róbert 1+1 évre szóló kontraktust írt alá.

A döntés nem meglepő, és tulajdonképpen Sallói István sportigazgató szavai is ezt támasztják alá.

Amikor Waltner Róbert Egerszegre érkezett, akkor is hosszabb távra terveztünk vele – jelezte Sallói István. – Akkor is vele képzeltük el a jövőt, ha történetesen kiesett volna a csapat a második vonalba, de szerencsére sikerült a bent maradás. Akkor csak amiatt nem kötöttünk azonnal hosszabb távú szerződést, mert meg kellett várni, miként alakul a bajnokság vége, hiszen a feltételek nem lettek volna azonosak, ha történetesen nem sikerült volna a bennmaradás.

Waltner Róbert pedig maradhat vezetőedző, ugyanis a járvány miatt nem indult pro-licences képzés, így az MLSZ addig, amíg nem indul új tanfolyam, ennek hiányában is engedélyezi a vezetőedzői szerepvállalást az élvonalban az addig megszerzett legmagasabb edzői képesítéssel – tette még hozzá Sallói István. Akit természetesen azon nyomban arról is megkérdeztünk, milyen változások várhatók a csapatnál és milyen reményekkel tervezik elkezdeni az új szezont.

– Folyamatban vannak azok az egyeztetések, melyek szükségesek, így például a kölcsönben nálunk szereplő játékosok klubjaival is felvettük a kapcsolatot a hogyan továbbról – mondta a sportigazgató. – Annyit azért szeretnék elmondani, hogy a vezetőedzővel szembeni elvárások is magasabbak lesznek. Előrelépést tervezünk és azt, hogy újabb fiatalt építsen be a csapatba, a honi futball számára. Elsősorban magyar játékosokkal számolunk, és nem is várható akkora mozgás a keretben, mint tavaly, hiszen az együttes gerince kialakult.

Waltner Róbert számára nem lesz új ez a feladat, mert mint elmondta, ő korábban is bátran nyúlt a fiatalokhoz.

– Nagyon örülök, hogy sikerült a bent maradás, annak meg főképp, hogy a klubnál a jövőt is velem képzelik el – mondta el érdeklődésünkre a szakvezető. – Nem félek az ilyen kihívásoktól, szeretem a fiatalokat és a klub filozófiájába is beleillik ez az elképzelés. Ha valakiben tényleg benne van az NB I., akkor azt a játékost segítsük, hozzuk fel, és ez szerintem egy szép feladat. A csapat gerince adott, persze lesznek változások, de az is biztos, hogy már van mire alapozni, és ez fontos.

