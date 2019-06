Nem időznének hosszan a megyeiben az andráshidaiak

Hiába bízott benne, nem sikerült megőriznie NB III-as tagságát a Tarr Andráshida együttesének, amely kiesett, és az ősztől a megyei I. osztályban szerepel. Még nem tudják a hidai labdarúgók, hogy keretük mennyiben változik meg, de az biztos, hogy lesznek távozók.

A Tarr Andráshida négy éve jutott vissza az NB III-ba és azóta stabilan szerepelt a honi labdarúgás harmadik vonalában. Tavaly nyáron viszont meghatározó játékosok távoztak, szinte borítékolható volt, hogy szerényebb eredményre lesz csak képes Dobos Sándor együttese. A csapat mindvégig a kiesés ellen harcolt, s végül búcsúzott az NB III-tól.

A keret várható változásairól és a lehetőségekről kérdeztük most elsőként Dobos Sándor vezetőedzőt.

– Egyelőre sok újdonsággal nem szolgálhatok, szeretnénk a keretet együtt tartani, de tisztában vagyunk a futball törvényeivel, vagyis hogy lesznek távozók – mondta a szakvezető. – Vannak játékosok, akiket mások már megkerestek, mi annyit tehettünk, hogy leültünk mindenkivel átbeszélni a jövőt. A jövő hét elejére várjuk a válaszaikat, hogy maradnának vagy sem.

Az Andráshida SC elnöke, Soós Zoltán szintén arról számolhatott be, hogy várják a játékosok válaszait. Azt viszont leszögezte: a lehető legrövidebb időn belül vissza akarnak jutni az NB III-ba.

– Engem is megviselt a kiesés ténye, mert bíztam a csapatban, ám úgy tűnt, hogy idén minden ellenünk dolgozott – mondta el megkeresésünkre Soós Zoltán. – A lefújás előtt kapott gólokra, illetve a kihagyott helyzetekre gondolok, melyekből ha csak egy kicsivel jobban jövünk ki, akkor ezzel a fiatal csapattal is bent tudtunk volna maradni. A helyzetet tudomásul vettük, célunk pedig az, hogy minél előbb visszajussunk az NB III-ba. Tárgyaltunk azokkal, akiket mindenképpen meg szeretnénk tartani, hogy ütőképes együttesünk legyen a megyei I. osztályban. Számítunk azokra a fiatalokra is, akik az NB II-es U19-es bajnokságban jól szerepeltek. A játékosokkal beszéltünk, mindenkitől megkérdeztük, mi a szándéka, illetve elmondtuk, hogy mi mit tudunk ajánlani. A keret fiatal játékosaival gyakorlatilag megállapodtunk a folytatásról. Nem vegetálni akarunk, hanem fejlődni, rutint szerezni a felnőtt futballban. A most zárult bajnokságban is több saját nevelésű játékos mutatkozott be nálunk az NB III-ban, ők tovább fejlődhetnek.

A klubelnök arra a kérdésre, hogy mikorra lehet végleges a keretük, úgy válaszolt, hogy két héten belül. Illetve már ezen a héten kialakulhat az a mag, amelyre számíthatnak majd a jövőben.