Nem hozott gólt a ZTE FC főpróbája

Gyirmóton tartotta bajnoki főpróbáját a ZTE FC NB I-es labdarúgó csapata, ugyanis utolsó felkészülési mérkőzését vívta az NB II-ben továbbra is élcsapatnak számító hazaiakkal. Noha a ZTE FC többet támadott és nagyobb helyzetei voltak, a mérkőzésen nem született gól.

Gyirmót FC Győr – ZTE FC 0-0

Gyirmót, Alcufer Stadion, zárt kapuk mellett. Jv.: Bognár (Király, Kulman).

Gyirmót FC Győr: Hársfalvi (Rusák, 46.) – Major, Hudák (Németh B., 57.), Széles (Mayer M., 87.), Szegi (Kirják, 57.) – Nagy P. (Hajdu, 57.), Lázár (Vass Á., 23.), Vogyicska (Mayer Á., 80.), – Herjeczki (Somogyi-Bakos, 80.), Lencse (Simon, 57.), Heffler (Szatmári, 57.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Szépe, Kálnoki-Kis ((Tanasin, 46.) – Bedi, Sankovic (Tajti, 46.), Favorov , Szánthó – Babati (Gergényi, 46.), Koszta (Futács, 60.), Könyves. Vezetőedző: Boér Gábor.

Útban Gyirmót felé az ember elgondolkodhatott azon, hogy néhány éve, január második hétvégéjén nagyjából még csak éppen túljutottak a hazai labdarúgó csapatok a téli felkészülésük talán legmegterhelőbb részén. A „száraz” futásokat általában innentől váltották fel az edzőmeccsek, ma viszont már a tavaszi nyitányra élesítenek az NB I-esek (két hét múlva pedig az NB II tavasza is elkezdődik).

Az infrastrukturális előrelépés eredménye az is, hogy Gyirmóton sem a hátsó salakoson, hanem a fűtött centerpályán várta a Gyirmót FC a ZTE csapatát. Noha az éjjel Győr környékén is esett némi hó, egy tökéletesen előkészített és száraz pálya várta a csapatokat. A kezdésre még a nap is kisütött, bár melegről azért nem lehetett beszélni, hiszen fagypont közeli volt a hőmérséklet. A ZTE FC-ben sérülése után ismét helyet kapott a kezdőcsapatban a válogatott Könyves Norbert, de ahogy Boér Gábor vezetőedző korábban elmondta, sok cserét nem hozott magával, hiszen a ZTE FC egy másik garnitúrával szombat délután a szintén NB II-es Szentlőrinccel meccsel Zalaegerszegen. Az első félidő nem hozott gólt, csak néhány próbálkozást mindkét oldalon. A zalaiak voltak aktívabbak, labdabirtoklási fölényük mellett Babatinak volt egy próbálkozása, majd a 21. percben Könyves vett át szépen egy labdát, amit Hársfalvi András, a ZTE-nevelésű gyirmóti kapus fogott. A másik oldalon Lencse Lászlónak is volt egy távoli lövése, ami mellé ment. A legnagyobb helyzet a 41. percben a ZTE előtt adódott, amikor Bedi indítása után balról Babati tekert középre, ahol egy méterről Koszta, ha csak centikkel is, de a hosszú sarok mellé pörgetett.

Boér Gábor a második félidőre három helyen változtatott együttese összeállításán, nyilvánvalóan nem azért, mert elégedetlen lett volna a három lehívott játékosával. Másoknak is lehetőséget akart adni a játékra és hát a meccsterhelésnél sincs jobb edzés. Továbbara is a ZTE támadott és jobban is futballozott, az 59. percben Gergényi nagy lövését ütötte ki Rusák. A ZTE FC együttesébe aztán az utolsó fél órára beszállt a héten igazolt Futács Márkó, de ugyebár róla az is elhangzott, hogy egyelőre még utol kell érnie magát a Fehérvár FC-től érkezett támadónak. A gyirmótiak csapata időközben gyakorlatilag teljesen felfrissült és veszélyesebb is lett a játéka, sőt a 83. percben Demjénnek a kapufa segítségével kellett, hogy szögletre mentsen egy lövést. A 87. percben aztán Lesjak beadása után Szánthó vágta a labdát a hálóba, de nem sokáig tartotta zalai öröm. Bognár játékvezető középre mutatott, de aztán segítőjével megvitatta az esetet, és végül arra a következtetésre jutottak, hogy lesállás előzte meg a gólt…

És nem is született gól, hiszen érintetlenek maradtak a kapuk. A ZTE FC legközelebb már bajnoki mérkőzésen lép pályára, amikor jövő szombaton a Honvéd vendége lesz.