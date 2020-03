Nem hirdetnek bajnokot a kosárlabdázóknál

A koronavírus terjedése miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) kedden befejezettnek nyilvánította a 2019/2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben. A Zalakerámia-ZTE KK-nál és a ZTE NKK-nál is elkezdődött a szerződések közös megegyezéssel történő felbontása.

Az MKOSZ közleménye szerint döntő többséget kapott az a javaslat, hogy a bajnokságokat az eddigi eredmények alapján fejezzék be.

Ezt elfogadva az elnökség kedden úgy döntött, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben. Bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső sem lesz idén. A férfi Magyar Kupát ebben az idényben nem rendezik meg, egyúttal valamennyi szövetségi szakmai és válogatott programot május 31-ig felfüggesztenek.

A döntés várható volt, ahogy keddi számunkban is írtuk, a két első osztályú zalai klub vezetői is erre számítottak.

– Ma délelőtt már elkezdtük a külföldi játékosainkkal felbontani a szerződéseiket, hogy minél előbb haza tudjanak indulni – ezt már Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője mondta, amikor a továbbiakról kérdeztük. – Dirk Williams már úton is van a reptérre. Tényleg azt szerettük volna, hogy a legtávolabb élők tudjanak minél előbb elindulni. Ez volt az első szakasz, a magyar játékosokkal szintén közös megegyezéssel kezdeményezzük a szerződésük felbontását, ami a szakmai stábra is vonatkozik.

A ZTE NKK-nál is hasonló a helyzet. A női csapattól már elutaztak a külföldi játékosaik, a magyarok is hazatértek, velük most következik majd a szerződéseik felbontása – tudtuk meg Török Róberttől, a ZTE NKK technikai vezetőjétől.

A férfiaknál a ZTE KK együttese 21 forduló lejátszása után a 8., míg a nőknél a ZTE NKK a 5. helyen állt.