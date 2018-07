Nem estek verembe, izgalmas military volt Nagykanizsán

A hét végén rendezték a XXI. Nagykanizsai Military, egyben a korosztályos championatus lovastusa versenyét a Csónakázó-tónál, ami a hazai mezőny színe-java mellett nemzetközi jellegével is dominált a három nap során.

Pénteken a díjlovaglással nyitottak a versenyzők, akik nyolcvannál is több nevezést adtak le, és a házigazda magyarok mellett cseh, osztrák és szlovák lovasok is befutottak. A verseny nem titkolt céljaként tartották számon, hogy a hazai mezőnyt erősítse, és már a díjlovaglás alkalmával is nagy csatározások alakultak ki. Szombaton a tereplovaglás volt soron, és a lovasok lovaikkal kimondottan látványos pályát mentek. Mi több, két „exkluzív” akadály is próbára tette az indulókat. Szükséges is volt kapaszkodni, ha nem akartak verembe kerülni…

– Még amikor ezt az egész lovastusát elkezdtük az 1990- es években a Csónakázó-tónál, volt egy mélyített akadály, egyfajta verem jellegű, ami kellő nehézséggel is bírt – kezdte Dobri Lajosné a Kanizsa Lovasklub részéről, aki aztán férjurát sem hagyhatta ki a történetből. – Lajos találta ki még azt a nehezítőt, ami fölött korábban egy gerenda volt keresztben. Aztán kivették a terepprogramból, most viszont visszatehettük, amit el is neveztünk Dobri-veremnek. Jól vették a lovasok, nem estek foglyául…

Kiépítettek még egy ennél szelídebb akadályt is. Ez a város vasutas múltját hivatott tanúsítani, hiszen a vonatformán még a „Megy a gőzös Kanizsára” szlogen is ott található. Ahogy a vasút, úgy persze a lovastusa sem egyszerű üzem: az egyik hölgyversenyző a kórházban kötött ki a cél előtti bukása következtében. Vasárnap a látványos díjugratás várta a már délelőtt is szépszámú érdeklődősereget, és a különböző kategóriákban ez a versenyszám alakította ki a végeredményt.