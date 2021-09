Nem csak a légiósokról szólt a kosárlabdázók felkészülési Göcsej Kupája

Nem ez volt minden idők legnagyobb mezőnye, de a hagyomány él. A JAS-FBG 52. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa zárónapjának hangulatán persze „nagyot dobott” a ZTE–Körmend találkozó.

Három női és három férfiegyüttes alkotta az idei mezőnyt, ebből adódóan a háromnapos program napi két mérkőzésre korlátozódott. A múltban előfordult olyan meccsdömping is a Göcsej Kupán, hogy a sportágat kedvelők valóban csak kapkodták a fejüket, s választaniuk kellett, melyik meccsen legyenek ott és melyikről mondjanak le.

A Zala Megyei ­Kosárlabda Szövetség ma is kitartóan szervezi a hagyományos felkészülési tornát, mely része a magyar kosárlabdának, és ha csak három-három csapat indul, azt is meg kell becsülni. Amúgy meg így sem volt unalmas ez a három nap. A nőknél az élvonalba feljutott BKG Príma győzött, két, a női Amatőr NB I-ben szereplő ellenfele, a ZTE NKK és a Sportdarázs-MAFC előtt. A szigetszentmiklósiaknál három légiós is szerepelt, ez sokat számított. A ZTE NKK – amely több mint két évtized után búcsúzott az NB I A csoporttól, ahova azonnal vissza akar jutni – formálódó együttes, de kétségtelen, hogy a második vonalban lesz benne potenciál. Vagyis benne van, hogy megnyeri a küzdelmeket, hiszen ez jelent automatikus feljutást.

A férfiaknál A csoportos mezőny jött össze. A Zalakerámia-ZTE KK a Sopront és a Körmendet is legyőzte, így lett tornagyőztes. A légiósoknak manapság döntő szerep jut a csapatoknál, ezzel nem lehet vitatkozni, arról már lehetne beszélni, hogy csapatonként hány külföldit kellene engedélyezni. Viszont volt egy örömteli szelete a Göcsej Kupának: nem csak a légiósokról szólt a torna… A szombati ZTE KK–Körmend találkozón az egerszegiek két fiatal játékosa, Csuti Kornél és Simó Bence is maradandót alkotott, bátor megmozdulásaikkal jelezték: talán nem csak a kötelezően előírt „fiatalszabály” – a meccseken az első félidőben folyamatosan pályán kell lennie egy U23-as kosarasnak – miatt kapnak majd szerepet. Simó nagy tetszést aratott a közönség körében, hiszen 11 pontot ért el és öt asszisztot is kiosztott, nem véletlenül jutott neki az egyik különdíj (dr. Szalay Dénes-díj). Kissé zavarban is volt, amikor megszólítottuk, mondván: nem szokott hozzá, hogy nyilatkozzon…

– Meglepődtem, hogyne lepődtem volna meg, amikor engem szólítottak a különdíjnál, ugyanakkor nagyon jól is esett az elismerés – utalt a díjra Simó Bence, amit átvehetett a torna után. Majd a Körmend elleni, 81-75-re megnyert találkozót is értékelte. – Az örökrangadóhoz méltó volt a hangulat, amin a szurkolók nagyon sokat segítettek, amikor egy-egy holtponton túl kellett jutni. Nagyon remélem, hogy a bajnoki nyitányon is hasonló lesz a hangulat, hiszen Körmenden kezdünk, ahol biztos kemény meccs vár ránk. Én pedig bízom benne, hogy később is megkapom a bizalmat, amivel élni szeretnék.

Nos, ez a játékosokon múlik, de talán nem csak rajtuk… Ami talán kevésbé hangsúlyos, hogy jól is kell menedzselni a magyar és főleg a fiatal játékosokat, ha már létrejött ez a szabály. Fel kell építeni őket, foglalkozni kell velük minden tekintetben. Elvégre, ha csak azért játszik egy fiatal, mert muszáj, annak túl sok értelme nincs.

