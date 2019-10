Nem bírt a Csatával a ZTE NKK

Egy hét alatt a harmadik tétmérkőzését játszotta a ZTE NKK kosárlabdacsapata. Az ellenfél a kéthetes pihenőből érkező NKE-FCSM Csata együttese volt. A fővárosiak extra dobóformával, végig vezetve nyerték meg a mérkőzést.

ZTE NKK-NKE-FCSM Csata 73-89 (17-27, 16-26, 20-18, 20-18)

Zalaegerszeg, 350 néző, JV: Boros Tamás, Vida József, Major Ádám (Forrai Sámuel)

ZTE NKK: Nagy 11, Kovács 9/9, Burkholder 8, Hayes 20/3, Horti 19/6, csere: Ndiba 6, Kuttor -, Delic -, edző: Molnár József

NKE-FCSM Csata: Horváth B. 17/15, Lelik 22/12, Radócz 8/3, Mányoky -, Gustafson 21, csere: Friskovecz 10/6, Cannon 11, edző: Tursics Krisztián

Potosabban kezdtek a vendégek és a 2. percben már öt ponttal vezettek (2-7). Kovács hármasával, majd Ndiba közelijével gyorsan egyenlítettek a hazaiak (7-7). A negyed felénél Horti faulttal együtt szerzett kosarat és előnyt a ZTE-nek (10-7). A WNBA-s múlttal rendelkező Cannon büntetőivel és Lelik távolijával fordított a Csata (10-12). A 7. percben Friskovec triplájával, hét ponttal ellépet a fővárosi alakulat (11-18). Hazai időkérés után két gyors Ndiba kosárral csökkent három pontra csökkent a különbség a csapatok között (15-18). A 9. percre 7-0-át rohanva már 10 ponttal vezetett a Csata (15-25). Nagy két eladott labda után szerzett egy duplát, majd Cannon ziccerével maradt a kétszámjegyű különbség (17-27).

A hazaiak védekezése nem működött jól és a támadójátékuk is elmaradt a jótól. A fővárosiak remek százalékkal dobták a távolikat és hiába Kovács triplája a 12. percben már 15 ponttal vezettek. A 14. perc elején Radócz újabb triplát szerzett, míg a ZTE minden pontért megizzadt (22-38). A negyed felénél Cannon triplájánál Molnár József időt kért (24-42). Sajnos nem használt a fejmosás a lányoknak és Cannon és Gustafson pontjaival már húsz pont fölé nőtt a különbség (24-46). A 18. percben Nagy ziccere után Horváthnak az utolsó pillanatban is elsült a keze távolról. Nagy szakadék tátongott a két csapat között (26-49). Kovács is megdobta a harmadik tripláját, majd Horti centergóljával kozmetikáztak a hazaiak. A hajrában felváltva potyogtak a kosarak, de ez csak arra volt elegendő, hogy ne legyen nagyobb a különbség (33-53).

Az első félidőben 64 %-kal céloztak a fővárosiak és nyolc hárompontost szereztek.

A nagyszünet után Hayes szerzett sorozatban öt pontot, de a vendégek sem maradtak el a hazaiaktól. A 23. percre Horti pontjaival faragott hátrányán a ZTE (42-58). Horváth újabb távolijával állt vissza a húszpontos különbség (42-62). A negyed második felébe fordulva elővette harcosabb játékát a ZTE NKK. Hayes szerzett kosarat faulttal együtt, majd egy remek lefordulósból egy újabb közelit (49-62). A 27. percben Gustafson gyötört be egy közelit, majd Nagy ziccerezett könnyedén (51-64). A hajrában Lelik és Gustafson pontjaival visszaállította a 20 pontos különbséget a Csata (51-71). A negyed utolsó momentuma Burkholder közelije volt (53-71).

Hayes büntető, újabb Horváth tripla. Ez már az ötödik volt a fiatal irányítónak (54-74). Nagy duplájával, Horti triplájával és Hayes tempójával 7-0-át futott a ZTE (61-74). Gustafson mozdította el a vendégeket a holtpontról (61-78). Sok hibával játszottak a hazaiak és ezt rendre megbüntették a fővárosiak. Hazai időkérés után Nagy szerzett betörésből kosarat, majd Horti szórt egy triplát. Hayes kosarával, majd Burkholder ziccerével kétszer is tizenkét pontra feljött a ZTE, de ezt a határt nem tudta egyszer sem átlépni. A 39. percben Lelik távolija megerősítette a vendégek győzelmét. Horti még szerzett egy távolit, Nagy pedig egy büntetőt, de ez már csak szépségtapasz volt.

A találkozót megérdemelten nyerte meg a Csata végig kézben tartva a mérkőzést.