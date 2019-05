Nem állnak meg: a ZTE a hét végén bajnok akar lenni!

Hét évet kellett várni arra, hogy a ZTE FC labdarúgó csapata újra az élvonalban szerepeljen. Ceglédi győzelmével (2-1) a kék-fehérek matematikailag is bebiztosították azt, amit már tudni lehetett, hiszen a ZTE FC előnye tetemesre nőtt, de most lett biztos az élvonal. Babati Benjamin csapatkapitány szerint van úgy, hogy a jó dolgokra várni kell...

Babati Benjamin nem volt még 17 éves, amikor a kiesés után az NB II-ben bemutatkozott a felnőtt csapatban és a Gyirmót ellen gólt lőtt (2012. augusztus 24.). Nem egészen hét évvel később (2019. május 1.), nem egészen 24 évesen ugyanő, sérülése után csereként beszállt a Cegléd ellen, gólpasszt adott, a ZTE FC pedig nyert és újra NB I-esnek vallhatja magát! Babati Benjamin az egyetlen ZTE-játékos, aki ezalatt a hét év alatt végig az egerszegi csapatban futballozott (mellette a másik saját nevelés, a 23 éves Bedi Bence a másik legrégebbi ZTE-játékos, ő 2014-ben mutatkozott be a felnőtt csapatban).

A ZTE FC öltözőjét természetesen majd szétvetette az öröm a lefújás után. Babati Benjamin március 18-án sérült meg, azóta nem játszott, most csereként szállt be és adott egy gólpasszt Bobálnak, s ezzel egyenlített az egerszegi csapat.

-Nagyon fontos volt az a gól, talán sikerült nekem is hozzátennem ehhez a sikerhez… – mondta elsőre Babati Benjamin, amikor ő is ment ünnepelni a társak közé, s csak pár szóval jelezte: talán nem sérült meg komolyabban, hiszen a hajrában a combja megint fájni kezdett. – Óriási öröm ez, ennél jobb forgatókönyv nem is lehetett volna, hogy az utolsó utáni pillanatban sikerült megszereznünk a győzelmet. Hét éve vártunk arra, hogy újra NB I-esek legyünk, de úgy tűnik, hogy a jó dolgokra várni kell… Most az újabb cél már nem lehet más, mint a bajnoki cím, hogy végre az is biztos legyen!

Az utolsó utáni pillanatot pedig arra értette a csapatkapitány: Zoran Lesjak 30 méteres lövése a 93. percben talált utat a kapuba, s mintha meg is pattant volna út közben. Végül tehát Zoran húzta el a Cegléd nótáját, a horvát védőnek pedig ez már a második nagyon fontos találata a hajrában, hiszen két hete a Kazincbarcika ellen is győztes találatot jegyzett.

-Nagyon fontos meccs volt minden tekintetben, talán ezért is, a kelleténél idegesebbek voltunk – mondta Zoran Lesjak, amikor az újabb pezsgőfürdő közepéből kicsit kijjebb hívtuk az öltözőfolyosóra. – A második félidőre viszont megmutattuk az erőnket, fordítani tudtunk és az külön öröm, hogy végül az én gólommal. Nagyon boldog vagyok, hogy a csapat az élvonalba jutott és most arra gondolok, hogy ezekben a percekben Zalaegerszegen is nagyon boldog mindenki. Azt remélem, hogy innentől még többen lesznek a meccseinket. Gratulálok a társaimnak és persze a klub vezetésének, a tulajdonosnak és a sportigazgatónak is ehhez a sikerhez. Ám mindenkinek, aki tett azért, hogy NB I-es legyen a csapat. Nem lehet megállás, a cél a bajnoki cím és az, hogy megmutassuk az élvonalban, hogy a ZTE a hagyományait tovább viszi.

S ha már a góloknál tartottunk, ne feledkezzünk meg Bobál Gergelyről sem, aki az első egerszegi találatot jegyezte. Ahogy említettük, Babati passzából.

-Komolyan mondom, hogy Baba (Babati – a szerző) nagyon hiányzott a csapatból, én nagyon szeretek vele játszani, ez így volt akkor is, amikor először játszottam a ZTE-ben. Jól megértjük egymást, ez most is látszott, mert ez is kellett ahhoz, hogy összehozzuk a gólt. Volt rajtunk egy kis nyomás, talán ezért jött nehezebben a győzelem, de a végén egy szerencsés góllal nyertünk, de azt gondolom, hogy ezért sokat tettünk a meccsen – mondta Bobál Gergely.

A sportigazgató Sallói István nyakába is jutott a pezsgőből, aki persze nem bánta ezt. Ezért dolgoztak, ezért tettek annyit Végh Gábor többségi tulajdonossal, aki áldozott rá, hogy a szezon végén ünnepelhessenek.

-Pár hete, ahogy nőtt az előnyünk azt hittük, hogy a vége már nem lesz annyira izgalmas, de most ez a győztes gól, ami az utolsó pillanatban született meg, még nagyobb eufóriát ad az ünneplésnek, ami mindenkit a hatása alá kerített – mondta Sallói István. – Nagyon nagy érzés, hogy sikerült a csapatot felvinni az élvonalba, de igazából ez volt a cél, amikor kialakítottuk a keretet.

A ZTE FC vasárnap (17.00) a Budafokot fogadja, a csapatnak elég már egy pont is ahhoz, a feljutás mellé a bajnoki címet is ünnepelje.