Nehéz hét elé néz a ZTE FC

A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapatára mozgalmas hét vár, hiszen szerdán ismét pályára lép, amikor 18 órától az MTK Budapestet fogadja, s ez lesz az év utolsó hazai bajnoki találkozója is. Közben a klub jótékonysági akciója is folytatódik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Szombaton érvényesült a papírforma, ugyanis a ZTE FC a címvédő Ferencváros vendégeként 2-0-ra kapott ki. Vereség és vereség között is van különbség, a ZTE szempontjából a szombati a vállalható kategóriába tartozik. Egyöntetű volt a vélemény, hogy az egerszegiek az első kapott gólig abszolút megállták a helyüket, sőt teljesen nyílt mérkőzést vívtak a jobb erőkből álló ellenféllel.

Az ZTE FC együttese ugyan két gólt kapott, de Demén Patrik, az együttes kapusa jó teljesítményt nyújtott, hiszen közben akadtak remek védései, a gólokról pedig nem tehetett. Szerinte érdemes volt felvállalni a bátor játékot az FTC ellen, hiszen ebből még profitálhatnak a jövőben.

Most a következő mérkőzést a szerdai MTK elleni jelenti, és a ZTE FC nagyon szeretne hazai pályán győzelmet ünnepelni. Szombaton Boér Gábor együttese a DVTK vendége lesz, s nem vitás: egy olyan hét elé néznek a kék-fehérek, amin szerencsés esetben sokat nyerhetnek.

A klub pedig folytatja jótékonysági akcióját. Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a csapat a Mezőkövesd és Ferencváros elleni bajnoki mérkőzés alkalmával is különleges mezben lépett pályára. A „Köszönet a hősöknek!” felirattal a klub és játékosai tiszteletüket fejezték ki a koronavírus-járvány ellen vívott harcban részt vevők számára. A két találkozón viselt mezek a klub online felületén vásárolhatók meg, illetve szerdától a ZTE Shopban is. A befolyt összeget a Zala Megyei Szent Rafael Kórház számára ajánlják fel a játékosok és a ZTE FC.

A mezek a meghirdetett ár mellett egyedi összegért is megvásárolhatók. Az elsőt Végh Gábor, a klub elnöke százezer forintért vette meg – tudatta a klub honlapja.

Kapcsolódó cikkünk: