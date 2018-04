Nehéz első félidő után a ZTE kosarasainak megérdemelt sikere a Paks ellen

A férfi kosárlabda élvonalban a ZTE KK és a Paks szerda este, a zalai megyeszékhelyen mérkőzött meg, és az összecsapással átlépett a középszakasz második felébe a középházban.

Zalakerámia-ZTE KK – Atomerőmű SE 106-90 (26-27, 28-28, 25-18, 27-17)

Zalaegerszeg, Zalakerámia-sportcsarnok, 800 néző. Jv.: Kapitány, Győrffy, Boros.

ZTE: Kinney 22/12, Vaughn 26/24, Benke 15/3, Szabó 3, Radic 20. Csere: Horváth 9/3, Mikovic 11, Kis, Mohácsi. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Paks: Hinds 10/6, Ruják 8/6, Barnies 5/3, Eilingsfeld 14, Guinn 11/9. Csere: Tarrant 25, Ogunyemi 2, Medve 6/6, Garamvölgyi 6/6, Gulyás 3/3. Vezetőedző: Schmidt Béla.

Kipontozódott: Vaughn a 39. percben.

Beszámoló a mérkőzésről

A meccs jelentőségéről mindent elmond, hogy a két csapat azonos győzelmi mutatóval (14/15) kezdte az összecsapást, miközben a tabellán az egy-egy meccsel többet játszott Kaposvár (15/15) és Pécs (16/14) is megelőzte őket. A play off nyolc csapata közé pedig a felsoroltak közül három juthat be.

Mindkét gárda jól dobott a meccs elejétől fogva, Kinney pedig kétféle triplával (egy „rendes”, plusz egy 2+1-es akció) cáfolta a híreket, hogy ne lenne százszázalékos (4. p.: 13-8). A következő percekben csendesen csordogált a meccs, majd hirtelen arra riadtunk, hogy Hinds triplája után vezet a Paks (17-19). Úgy tűnt, a ZTE időkérés ellenére elveszti a fonalat (17-23), majd Radic remek labdaszerzése és zsákolása hozott kisebb fordulópontot (26-25). Ha a játékrész legvégén Mikovic nem hagyott volna ki két büntetőt, Tarrantnak nem lett volna lehetősége egy betöréssel megnyerni csapatának a negyedet. És akkor még nem is tudtuk, hogy a vendégek légiósa mit mutat a következő percekben! Szinte tarthatatlan volt, döntően betörések végén 9 pontot szerzett, és a legnagyobb érdemei neki voltak abban, hogy a Paks vezetett (14. p.: 36-40). Nem volt elhanyagolható körülmény az sem, hogy egy ideig nyomasztóan jól dobta a triplákat a Paks (43-38), de dolgozott a triplagyár hazai oldalon is: Vaugh 3, Kinney 2, Horváth pedig egy távolit helyezett el a kosárban a második játékrészben, és bár 49-49 után belefért még egy zalai hullámvölgy szünet előtt (49-55), a végén csaknem a vezetést is sikerült átvenniük a zalaiaknak.

Az első félidőben esett rengeteg pont után sokkal keményebben védekezett a ZTE fordulás után. Ráadásul Vaughn szinte szünet nélkül termelte a triplákat, a harmadik negyed derekán alig egy perc alatt hármat is bevágott, demoralizálva az ellenfelet (26. p.: 72-64). Látva a fejleményeket megjött a közönség hangja is, pláne, amikor a játékrész hajrájában tíz ponttal is vezettek mára zalaiak (76-66). A záró tíz perc elején a Paks láthatóan feltett mindent egy lapra, ám a ZTE . ha nem is könnyen, de – tartotta a különbséget (35. p.: 90-79). Hazai részről Vaughn a 8. hárompontosát is bevágta, és kilencedikre, a 37. percben hiába tört meg a varázs (így a századik hazai pontot nem ő dobta, hanem Radic), addigra a mérkőzés régen eldőlt. Hazai részről bravúros pöccintéseket, szellemes passzokat is lehetett már látni, sőt, ebben az időszakban olyan is előfordult, hogy egy Tarrant-betörést sikerült levédekezni. Radic újabb labdalopása és zsákolása tett pontot a nagyon fontos és ugyanennyire megérdemelt hazai győzelem végére.

Edzők

Bencze Tamás: „Az első félidőben semmit sem mutattunk abból, amit megbeszéltünk és gyakoroltunk. Elsősorban a védekezéssel voltak problémáink, amit fordulás után sikerült rendezni. Mindent elmond, hogy a második félidőben csupán 35 pontot kaptunk, eladott labdánk pedig nem volt egy sem.”

Schmidt Béla: „Tudomásul kellene vennünk, hogy egy mérkőzés négy negyedből áll. Hiába vezettünk a szünetben és hiába voltunk a záró negyed előtt még belátható távolságban a Zetétől, a hazaiak megérdemelt sikert arattak. Elsősorban a zalai védekezéssel gyűlt meg a bajunk.”