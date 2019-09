Negyedik sikerét is megszerezte a Csács-NSE a megyei I. osztályban

A hét végén a 4. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztály 2019/2020-as szezonjában.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Kinizsi SK Gyenesdiás 0-6 (0-3)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Zalalövő: Dóra – Penczák, Gyenese, Balogh A., Czömpöl, Csik, Tóth G. (Illés), Horváth T., Zsoldos At., Karvalics (Flander), Sipos. Edző: Ostrom János.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Bolla, Hegyi (Szokoli), Pálfi (Tóth R.), Czafit (Fellner), Hetesi, Tarnóczai, Nagy R., Acél, Kovács D., Balogh G. (Kiss B.). Edző: Kocsis Norbert.

A hazai gárda három kezdőjátékosát is nélkülözte sérülések miatt. A meccs első negyedében mindkét oldalon ígéretes helyzetek maradtak ki. A 26. percben bal oldali beadás után Czafit lerántotta Czömpölt, és – miközben mindenki a kifelé szabadrúgást várta – a hálóba lőtt, 0-1. A 35. percben Czafit bal oldalról leadott lövésére Dóra késve vetődött, 0-2. A két szerencsétlen gól megfogta a hazai csapatot, elbizonytalanodott, és ezt kihasználta a vendégegyüttes. A 45. percben egy gyors kontra végén Czafit újra a hálóba talált, 0-3. A második félidő hazai próbálkozásokkal indult, a ZTK támadójátéka ötlettelen volt. A 60. percben Tarnóczai lépett ki középen, és a kiinduló kapus mellett a hálóba lőtt, 0-4. A 76. percben a hazai védelem betlizése mellett Tarnóczai került ismét helyzetbe, amit értékesített is, 0-5. A széteső ZTK ellen a 86. percben újra Tarnóczai talált a kapuba, 0-6. A gólkülönbség túlzott, de a vendégsiker megérdemelt.

Gólszerzők: Czafit (3), Tarnóczai (3).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Zalalövő–Gyenesdiás 5-0.

Police-Ola–Technoroll Teskánd 1-3 (1-2)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Siket L.

Police-Ola: Szilasi – Igazi, Lukács (Vizlendvai, László), Kócza (Papp D.), Erdélyi, Varga Sz., Tausz, Hegedűs (Karakai), Mikó, Keskeny, Szekeres. Edző: Konrád Péter.

Teskánd: Pergel – Kiss P., Boronyák (Ágoston), Szabó B., Czigány, Mehdi (Szekeres), Major (Deák), Bedő, Gulyás, Magyar, Czene. Edző: Pergel Attila.

Felkészülten, nagy akarattal ment bele a mérkőzésbe a Police-Ola, abban a reményben, hogy ebben a bajnokságban megszerzi első pontjait. Ennek ellenére két óriási hibából a Teskánd kétgólos előnyre tett szert, amire egy formás támadás végén sikerült a hazaiaknak válaszolni, így 1-2-es állással mentek a csapatok pihenőre. A második játékrészben többnyire mezőnyben folyt a játék, a rekkenő hőség rányomta bélyegét a találkozóra. Lelassult a játék, pontatlan lett mindkét fél részéről, így sokáig egyik kapu sem forgott veszélyben. Az utolsó húsz percre felpörögtek az események, mindkét oldalon akadtak helyzetek, amiből a Teskánd jött ki jobban, egy újabb góllal növelni tudta az előnyét, így a hazai csapat 3-1-es vereséggel és pont nélkül fejezte be a mérkőzést. A Teskánd teljesen megérdemelten vitte el a három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Tausz, ill. Szabó B. (2), Mehdi.

Jók: Szilasi, Varga Sz., Mikó, Keskeny, ill. Szabó B., Bedő, Czene, Kiss P.

U19: Police-Ola–Teskánd 1-2.

Csács-NSE–Gellénháza 4-1 (3-0)

Nemesapáti, 200 néző. Jv.: Novák R.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl, Péntek, Kónya Sz., Bíró, Vizsy B., Németh B. (Kónya M.), Varga M. (Szente), Karakai (Németh A.), Bogyó (Éder). Edző: Kovács László.

Gellénháza: Osbáth (Nátrán) – László, Horváth B., Bognár P., Lukács, Szabó B., Mavolo, Odonics (Bognár K.), Németh R., Nagy D. (Lukács), Czibor. Edző: Bencze Péter.

Hamar lerendezte a rangadót a hazai csapat, szebbnél szebb támadások után Bíró András, Bogyó és Karakai révén már a 20. percben 3-0-s vezetésre tett szert. A második félidőben félgőzzel játszott a Csács-NSE, annak ellenére, hogy a vendégek egy kiállítást követően tíz főre fogyatkoztak. A gellénházai Mavolo 3-1-re szépített, majd a remek napot kifogó Bíró András 4-1-re növelte a hazai csapat előnyét, és ezzel beállította a végeredményt.

Gólszerzők: Bíró (2), Bogyó, Karakai, ill. Mavolo.

Jók: Takács, Varga M., Bíró, Karakai, ill. László, Mavolo, Czibor, Szabó B.

Kiállítva: Horváth B. (41., Gellénháza).

U19: Csács-NSE–Gellénháza 2-2.

Tarr Andráshida SC–Creaton-Lenti TE 6-1 (5-0)

Zalaegerszeg, 120 néző. Jv.: Lakics P.

Andráshida SC: Orbán – Horváth E., Tóth L., Szinay (Bakó), Csongár (Molnár A.), Fábián, Kalamár, Balla (Cséber), Temlén, Szabó M. (Bekes), Czafit. Edző: Dobos Sándor.

Lenti TE: Balogh B. (Simon) – Horváth Sz. (Kondákor), Fehér, Tuboly, Soós, Kiss K., Balog M. (Lukács), Lovrencsics, Takács, Horváth L. (Mihalecz), Varga T. Edző: Szarka Péter.

A találkozó elején Balla egy ütközés következményeként orrsérülést szenvedett, és le is kellett cserélni. A hazaiakat nem zavarta meg a középhátvéd kiesése, és gyakorlatilag 18 perc alatt öt akciógólt szerezve átgázoltak a vendégeken. A második játékrészben rendezte sorait a Lenti, de csak a szépítésre futotta az erejéből. Ötletesen, nagy kedvvel játszott a Hida, és megérdemelten nyert ilyen arányban is.

Gólszerzők: Szinay (2), Szabó M. (3), Temlén, ill. Soós.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Kondákor (88., Lenti TE).

Zalaszentgrót–Helsa Andráshida TE 1-1 (1-0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Kubicsek M.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Horváth D., Buzási, Csarmasz (Bonyhárd), Gájer P., Farkas K. (Liegler), Ferenczi, Csik, Balogh Z., Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

Andráshida TE: Kovács G. – Papp T., Kovács P., Nikitscher (Düh), Doszpoth (Vincze), Horváth D. (Simon), Szép, Orbán (Szekeres), Horváth E., Jóna, Rózsa. Edző: Szabó II Zsolt.

A nagy meleg ellenére mindkét csapat nagy elánnal vetette magát a mérkőzésbe. Kisebb helyzetek a vendégek kapuja előtt alakultak ki, aminek a 30. percben gól lett az eredménye, formás szentgróti akció végén Ferenczi Dávid talált a kapuba. A második félidő is hazai helyzetekkel indult, az ATE teljesen feladta támadásait. A 65. percben egy előrevágott labdát a vendégek kapusa a 16-oson kívül kézzel érintett, a játékvezető kiállította. Közvetlen ennek a szi­tuációnak a kontratámadásából Horváth Elemér látványos gólt szerzett. A futball most furcsa arcát mutatta Zalaszentgróton.

Gólszerzők: Ferenczi, ill. Horváth E.

Jók: Pődör, ill. Kovács P., Papp T. Horváth E., Rózsa.

Kiállítva: Kovács G. (68., Andráshida TE).

U19: Zalaszentgrót–Andráshida TE 3-2.

Femat Csesztreg–Semjénháza 2-4 (1-3)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Varga P.

Csesztreg: Pethő Jó. – Horváth Ri. (Horváth Ro.), Pál, Elek, Nagy Z., Nagy R., Nagy N., Szekeres, Magai, Pethő Já., Nagy B. Edző: Németh Imre.

Semjénháza: Szakmeiszter Á., – Pintér, Kovács, Szollár, Horváth M. (Varga Á.), Berta (Németh), Kapuvári, Orsós (Preksen), Szakmeiszter J., Dömötör, Varga T. Edző: Németh István.

Jól kezdett a Semjénháza, Orsós a 8. percben ment el a bal oldalon, középre adott, Berta lőtt a kapuba. Három perccel később újra Berta volt eredményes, 0-2. A 19. percben Nagy Bence ment el a bal oldalon, tisztára játszotta magát, és gólt szerzett, 1-2. A 42. percben egy véleményes 11-est ítélt a bíró a semjénházaiaknak, melyet Kovács értékesített. A második félidő 70. percében Orsós lépett ki a védők közül, és biztos gólt lőtt, 1-4. A 94. percben Nagy Bence 11-esből szépített, 2-4. Küzdelmes mérkőzésen megérdemelten győzött a vendégcsapat.

Gólszerzők: Nagy B. (2, egyet 11-esből), ill. Berta (2), Kovács (11-esből), Orsós.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Csesztreg–Semjénháza 3-1.

A Szepetnek–Horváth-­MÉH Kiskanizsai Sáskák találkozó elmaradt.

Tudósítottak

Gyarmati András (Andráshida SC), Herczeg Imre (Zalalövő), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kopecskó János (Csesztreg), Kovács József (Police-Ola), Lukács Péter (Csács-NSE).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Csács-NSE 4 4 0 0 16 3 12

2. Gyenesdiás 3 3 0 0 11 1 9

3. Zalalövő 4 3 0 1 14 9 9

4. Gellénháza 4 3 0 1 8 6 9

5. Lenti TE 4 2 1 1 7 9 7

6. Andráshida SC 4 2 0 2 11 9 6

7. Teskánd 4 2 0 2 7 6 6

8. Zalaszentgrót 4 1 1 2 11 9 4

9. Csesztreg 4 1 1 2 11 14 4

10. Andráshida TE 4 1 1 2 8 12 4

11. Zalakomár 3 1 0 2 9 9 3

12. Semjénháza 3 1 0 2 6 7 3

13. Szepetnek 3 1 0 2 3 4 3

14. Police-Ola 3 0 0 3 4 14 0

15. Kiskanizsa 3 0 0 3 6 19 0