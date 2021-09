Négy zalai csapat harcol a 32 közé kerülésért a labdarúgó Magyar Kupában

A hétvége labda­rúgásban ismét a kupa­küzdelmeké, a MOL Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutásért rendezik meg az újabb fordulót. Ebben a körben már az NB I. és az NB II. csapatai is pályára lépnek. Zalából négy együttes érdekelt, de közülük csak a Zalaszentgrót szerepel hazai környezetben, míg a ZTE FC, a Nagykanizsa és a Technoroll Teskánd idegenben próbálja kiharcolni a továbbjutást.

Az élvonalbeli ZTE FC most csatlakozik a küzdelmekhez, és szombaton 15 órától a Vác FC vendége lesz. Ha pedig Vác, akkor Csank János: az együttes kispadján újra a rutinos, korábban a ZTE FC-t is irányító mester ül, akivel a Duna-parti alakulat annak idején egyetlen bajnoki címét szerezte. Most nincs ilyen magasságokban a csapat, hiszen az NB III. Közép-csoportjában szerepel, soraiban zömében fia­talokkal. A Vác FC a hét közben is játszott, Balassa­gyarmaton pótolt egy bajnokit, amelyen vereséget szenvedett. A tabellán a 16. helyen áll megszerzett 4 pontjával. Mindenképpen a Waltner Róbert vezette ZTE FC az esélyese ennek a párharcnak, még úgy is, hogy vannak továbbra is sérüléssel bajlódók a keretben. A meglepetés az lenne, ha a ZTE FC nem jutna tovább.

Ugyancsak szombaton 15 órai kezdettel és szintén idegenben szerepel a Technoroll Teskánd csapata, mely a Pest megyei I. osztályban vitézkedő VSK Tököl vendége lesz. Ráadásul ez a Tököl eddig két zalai csapatot (Szepetnek, Semjénháza) is kivert már ebben a sorozatban, úgyhogy Pergel Attila együttese most ezért is elégtételt vehet.

– Nem lesz egyszerű, hiszen ahogy mi, úgy a Tököl is biztosan be akar jutni a legjobb harminckettő közé, ami egy megyeiben szereplő együttestől már nagy szó – kezdte az esélylatolgatást Pergel Attila, a Teskánd edzője. – Sikerült felvételt szerezni a Pest megyei ellenfélről, amin látszik, hogy szeretik megnyomni a meccseik elejét, ám utána sok hibával játszanak. Csapatom elég motivált ahhoz, hogy ott akarjunk lenni a 32 között, és ebben bízom is. Azzal együtt, hogy lesz két hiányzónk, hiszen Kiss Patrikot sérülés, Nagy Tamást pedig elfoglaltság miatt kell nélkülöznünk.

Vasárnap 16 órától az egyedüli hazai pályán szereplő zalai együttes, a Zalaszentgrót VFC az NB II.-es III. Kerületi TVE együttesével száll harcba. A második vonalban újonc kerületiek több korábbi élvonalbeli játékost is szerepeltetnek (Remili Mohamed, Barczi Dávid, Bori Gábor, Egerszegi Tamás, Rajczi Péter), edzőjük pedig Czvitkovics Péter, akit szintén nem kell bemutatni. Jankovics Péter, a ZVFC szakvezetője bízik a hazai pályában, de persze tisztában vannak a grótiak is az esélyekkel.

– Jó nevekből álló csapat érkezik hozzánk és nagyon bízunk benne, hogy sok néző előtt játszhatunk – hallottuk Jankovics Pétertől. – És ha már itthon játszhatunk, szeretnénk a közönséget kiszolgálni, meglepetést okozni. Az elmúlt hétvégi, zalalövői döntetlenünk után maradt bennem hiányérzet, de a kupameccsre mindenki felpörög, ebben biztos vagyok. Fontos lenne, hogy az elején ne kapjunk gólt. Teljes kerettel készülünk.

Nógrád megyében, Karancslapujtőn játszik vasárnap 15 órai kezdettel az FC Nagykanizsa NB III.-as csapata. A házigazdák a megyei I. osztály élcsoportjában tanyáznak, a kupában pedig még nem találkoztak magasabb osztályú ellenféllel.

– Kaptunk felvételt az ellenfélről, így tudtunk készülni belőlük – árulta el Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője. – Balogh Ferenc sérült, Ekker eltiltott, Talabér Attila viszont a padra már leülhet. Úgy tűnik, nagyjából 15 játékossal számolhatok biztosan, és velük gőzerővel készülünk. Nyilván a Karancslapujtő is szeretne továbbjutni, de mi is tudjuk a feladatunkat, teljes koncentrációra lesz szükség a mérkőzésen.

A kanizsaiak eredetileg kétnaposra tervezték a túrát, de végül csak vasárnap indulnak: kisbuszokkal „pörgetik le” a nem kicsi távot.