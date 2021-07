Négy gólt lőtt a ZTE FC Siófokon

Siófok – ZTE FC 2-4 (0-3)

Siófok.

Jv,: Barna.

ZTE FC. 1. félidő: Demjén – Bedi, Serafimov, Bobál D., Gergényi – Tajti, Sankovic – Skribek, Halilovic (Zimonyi), Babati – Koszta.

2. félidő: Gyurján – Kálnoki-Kis, Németh E., Sebestyén, Papp L. – Németh D., Kovács B. – Milovanovikj, Beke (Szökrönyös D.), Meschak – Zimonyi.

Gólszerzők: Horváth P. (105., 117. – utóbbi 11-edsből), illetve Bedi (16.), Horváth M. (25. – öngól), Tajti (60.), Meschak (83.).

Negyedik felkészülési mérkőzésére készülődött a ZTE FC, a siófoki összecsapásnak pedig az volt a különlegessége, hogy kétszer 60 perces összecsapásban állapodtak meg a felek. Waltner Róbert együttesében két játékos is a bemutatkozásra készült, hiszen a héten újabb játékosokat igazoltak. A bosnyák Emir Halilovic kezdőként kapott helyet, míg az észak-macedón David Milovanovikj a másodikban. A csapatból továbbra is hiányzott Zoran Lesjak és Huszti András, őket sérülés miatt még mindig nem szerepeltetheti a vezetőedző. Siófokon gyorsan vezetéshez jutott a ZTE FC, amikor egy szöglet után Bedi helyezkedett a hosszú oldalon és fejjel a kapuba juttatta a labdát. Az egerszegiek sokkal támadóbban futballoztak és jobban is, majd a egy belöbbölt labdánál Horváth Milán fejelte el a labdát Koszta elől, de közben szó szerint „átejtette” saját kapusát is, a labda pedig a saját kapujába hullt. A ZTE-nek voltak szép támadásait, egy alkalommal Babati kezelt le látványosan egy labdát, de az akciót nem tudta góllal befejezni, mindenesetre a mozdulat remek volt. Az első óra végén aztán Tatji 20 méteres szabadrúgásból nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba.

Ahogy várható volt, a második 60 percre sort cserélt mindkét csapat. Az egerszegieknél több, a második csapatban számításba vett játékos is szerepelt. Ebben a játékrészben is a zalaiak támadtak többet, ugyanakkor Gyurján nagyot védett, amikor a siófoki Horváth Péter jól lépett ki. Rögtön ezután jött a válasz: Meschak kapott vissza egy labdát és 10 méterről laposan kilőtte a jobb alsó sarkot. Ekkor már 4-0-ra vezetett a ZTE FC, de jól hallatszott Waltner Róbert vezetőedző kérése az ivószünetben, hogy „lőjünk még gólokat”. Az utolsó harminc percben viszont már csak siófoki gólokat láthattunk, hiszen a hajrá egyértelműen a hazaiaké volt, Gyurjánnak kétszer is nagyot kellett még védenie. Ettől függetlenül a találkozó egészét nézve a ZTE FC volt a jobb, főleg a meccs első két harmadában.

A ZTE FC a jövő héten szlovéniai edzőtáborba vonul, ahol újabb két edzőmeccs vár rá.