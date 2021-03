Négy gól is büntetőből született a hétvégi Zalakomár–Andráshida TE mérkőzésen

A hétvégén a 18. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztály 2020/2021-es szezonjában.

Flexibil-Top Zalakomár–Magnetic Andráshida TE 3-4 (0-3)

Zalakomár. Jv.: Farsang B.

Zalakomár: Kámán – Takács Cs., Szőke (Madarász Sz.), Kuti R., Kuti I., Horváth J., Madarász Z. (Daróczi), Horváth T. (Horváth I.), Bagó, Takács D. (Jankovics), Mészáros. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Andráshida TE: Osbáth – Horváth B., Szabó Bá., Nagy D. (Németh R.), Szabó Be., Herzsenyák, Mavolo (Szekeres), Lukács, Odonics (Doszpoth), Czibor, Tóth B. (Bognár). Edző: Balázs Zsolt.

A hazai csapat az első fél­időben 11-est hibázott, és egy félidőnyi előnyt adott a jó erőkből álló vendégeknek, akik három jogos büntetőt is gólra váltottak az amúgy sportszerű mérkőzésen.

Gólszerzők: Takács Cs., Takács D., Daróczi (11-esből), ill. Szabó Be. (3, mindhárom 11-esből), Herzsenyák. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. U19: Zalakomár–Andráshida TE 5-2.

Tarr Andráshida SC–Hévíz 3-0 (3-0)

Zalaegerszeg-Andráshida. Jv: Varga P.

Andráshida SC: Czirjék – Nagy, Kalamár, Fábián, Horváth, Molnár (Czotter), Czafit, Csongár, Szabó (Káldi), Szinay (Pataky), Tóth (Bakó). Edző: Dobos Sándor

Hévíz: Zavaczky – Búza, Pál, Bognár, Rózsás (Domcsek), Bontó, Tóth, Kopasz-Bódi, Damina (Vella), Karakai, Nagy. Edző: Damina László

Nagy lendülettel kezdett a listavezető, próbálták nagy nyomás alá helyezni a hévízi védelmet. A 11. percben Molnár András egy szép átlövésgóllal megszerezte a vezetést az ASC-nek. A gól megfogta a vendégeket, és a 14. percben Czafit Balázs már a második hazai találatot jegyezte. A Hévíz kontrákkal próbálkozott, de kevés lehetősége adódott, jól zárt a hazai védelem. A 27. percben Kalamár Milán kapott remek labdát, aki csatárokat megszégyenítő magabiztossággal fordult le védőjéről, és lőtt a hálóba. Fordulás után a vendégek bátran játszottak, jól passzoltak mezőnyben és a félidő elején kétszer is komoly gólszerzési lehetőségük adódott. Látványosan visszaesett a hazaiak játéka, a lehetőségeik így is megvoltak, de a pontos befejezés hiányzott. A vendégek végig becsülettel küzdöttek, de nem sikerült szépíteniük.

Gólszerzők: Molnár, Czafit, Kalamár. Jók: Kalamár, Csongár, ill. az egész csapat.

Kinizsi Gyenesdiás–Femat Csesztreg 3-2 (3-1)

Gyenesdiás. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Szi-Péter, Czimondor (Kovács D.), Nedelkó, Tóth R., Pálfi, Bertók, Hegyi, Tarnóczai, Fellner (Czafit), Nagy B. (Kocsis N.). Edző: Kocsis Norbert.

Csesztreg: Kiss Be. – Péter, Elek, Pál, Kiss Ba., Pethő (Nagy M.), Szekeres, Őr (Fülöp), Nagy N., Nagy B., Magai (Gazdag). Edző: Őr József.

A középpályás adogatásból a hazaiak jöttek ki egyre többször előnyösen és támadásaikból szép helyzetek születtek. A 20. percben a 16-osról Szi-Péter kapásból a jobb felső sarokba bombázva szerezte meg a vezetést. A hajrában Nagy Ben­degúz három védő közt tört kapura, a szabálytalan szerelése után megítélt büntetőt a léc fölé helyezte. A 41. percben Pálfi jobbról beívelt labdáját Tarnóczai a középen kialakult tömörülésen át vágta a hálóba. Két perccel később Fellner indult a félpálya közeléből és védőjétől szorongatva éles szögből lőtt a kapuba, tovább növelve a hazai előnyt. A következő percben szépítettek a vendégek: Magai jó ritmusban lépett ki középen, és akcióját szép góllal zárta. A második félidő elmaradt az elsőtől. Az addig sportszerű mérkőzésen sokat beszéltek és ütköztek a játékosok, hat sárga lap került kiosztásra. A 85. percben pontrúgásból a hazai kapu elé szálló labdára Kiss Balázs remekül fordult rá, és lapos lövésével beállította a 3-2-es végeredményt. Az amúgy jól játszó Gyenesdiás saját magának nehezítette meg a találkozót, kimaradt helyzeteikkel magukra húzták a lelkes vendégeket, akik kis híján értékes pontokat raboltak a hajrában.

Gólszerzők: Szi-Péter, Tarnóczai, Fellner, ill. Kiss B., Magai. Jók: Szi-Péter, Pálfi, Tarnóczai, Tóth R., Nedelkó, ill. Kiss Be., Elek. U19: Gyenesdiás–Csesztreg 1-2.

Lenti TE–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 2-2 (1-2)

Lenti. Jv.: Major Zs.

Lenti: Balogh B. – Simon P., Fehér (Novák), Tuboly, Lukács, Kiss K., Lovrencsics, Markotán (Paál), Avas (Orbán), Horváth L. (Ágoston), Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Kiskanizsa: Munkácsi – Proszenyák, Fülöp R. (Melicz), Dolmányos, László (Sznopek), Kovács D., Matyók (Horváth M.), Anger (Gerencsér), Ötvös, Piecs, Póka. Edző: Kiss István.

Az egész mérkőzést végigtámadó hazai csapat a kontratámadásokra berendezkedő vendégek ellen a második félidő végén tudott egyenlíteni.

Gólszerzők: Kiss K., Lukács, ill. Piecs (11-esből), Proszenyák. Jók: senki, ill. Dolmányos, Ötvös, Munkácsi. U19: Lenti TE–Kiskanizsa 3-0.

Semjénháza–Csács-NSE 1-1 (1-1)

Semjénháza. Jv.: Kiss N.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Domján, Pápai, Pál Ma., Kapuvári, Horváth M. (Bakos), Orsós (Rodek), Kőrösi, Szakmeiszter J., Balogh, Horváth P. Edző: Kovács Imre.

Csács-NSE: Jahic – Meidl, Papp, Bíró, Giber (Vizsy), Péntek, Pajor, Szökrönyös (Németh II A.), Simonfalvi, Horváth T., Bogyó (Németh I A.). Edző: Szente Gábor.

Az eddig legkevesebb gólt kapó Semjénháza és a bajnok­esélyes Nemesapáti rangadóhoz méltó, nagy iramú, sportszerű mérkőzésen osztozott meg a pontokon. Egy gyors góllal meglepte a hazaiakat az ellenfél már az első félidő 2. percében. A Semjénháza ezután magához ragadta a kezdeményezést, és egy gyönyörű góllal Szakmeiszter János ega­lizálta az eredményt, még az első játékrészben. A második félidőben mindkét csapat főként a támadásokra rendezkedett be, és mindent megmozgattak a győzelemért. Végül a hazaiak sikerét a kiváló formában védő Jahic akadályozta meg.

Gólszerzők: Szakmeiszter J., ill. Szökrönyös. Jók: Kapuvári, Domján, Pápai, Horváth M., Kőrösi, ill. Papp, Simonfalvi, Szökrönyös, Horváth T. U19: Semjénháza–Csács-NSE 0-5.

Technoroll Teskánd–Szalai-Edelholz Zalalövő 5-1 (2-1)

Teskánd. Jv.: Hegedüs M.

Teskánd: Orbán – Kiss P. (Czene), Nagy R., Pergel B., Acél, Hetesi, Major, Bedő (Szabó B.), Bailo (Egyed), Bolla (Mehdi), Karvalics. Edző: Pergel Attila.

Zalalövő: Earles – Tóth G., Csik, Czömpöl, Végh (Vizsy), Illés K. (Illés G.), Kellner, Sipos, Cseresnyés, Zsoldos, Balogh A. Edző: Ostrom János.

A mérkőzés elején bátran kezdett a vendégcsapat és veszélyes helyzeteket alakított ki. Ezután a hazaiak kicsit fokozták a tempót, két nagy ziccert is kihagytak, de a Zalalövő szerezte meg a vezetést egy bedobás utáni csúsztatott fejessel. A Teskánd a gól után elkezdett focizni, és hamar egyenlített Karvalics fejesével. Továbbra is támadásban maradt a vendéglátó, és a fél­idő végén a Bolla buktatásáért jogosan megítélt 11-est Bailo értékesítette. A második játékrészben egy motivált Teskánd lépett pályára, és nyolc perc alatt két gólt szereztek Pergel Bence révén. Ezután is támadásban maradtak a hazaiak, és ismét Pergel szerzett gólt, ezzel a 73. percben már 5-1-et mutatott az eredményjelző. A mérkőzés további részében is nagy fölényben játszott a Teskánd, és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Pergel B. (3), Karvalics, Bailo (11-esből), ill. Tóth G. Jók: Hetesi, Bedő, Major, ill. Cseresnyés, Csik. U19: Teskánd–Zalalövő 3-1.

Zalaszentgrót–Szepetnek 1-1 (0-1)

Zalaszentgrót. Jv.: Iványi G.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Tóth D., Horváth E., Csarmasz, Gájer P., Horváth B., Csik, Penczák, Horváth D., Fábián (Iberhart). Edző: Jankovics Péter.

Szepetnek: Szőke R. – Szabó Á., Petánovics, Völgyi, Kotnyek, Takács (Pataki), Szabó B., Szőke Á., Kobra, Hantos (Horváth G., Pati), Schuller. Edző: Domján László.

Pár perc elteltével Horváth Elemér lövése jelentette az első helyzetet, de a kaput nem találta el. A vendégek életveszélyes kontrái a 20. percben meghozták számukra a vezetést, a hazaiak hathatós közreműködésével. A félidő hátralévő részében izgalmasnak nem nevezhető mezőnyjáték folyt. A fordulás után két teljesen másik csapat jött ki a pályára. A hazaiak végig támadtak, a Szepetnek pedig a védekezésre összpontosított. Sorozatos hazai helyzetek után Horváth Elemér 11-esből egyenlített. A helyzetek alapján a Zalaszentgrót közelebb állt a győzelemhez, ezzel együtt a döntetlen igazságosnak mondható.

Gólszerzők: Horváth E. (11-esből), ill. Takács. Jók: senki, ill. Szőke R., Takács, Schuller.

Tudósítottak

Góth Imre (Gyenesdiás), Jóna István (Andráshida SC), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kárpáti István (Semjénháza), Kosár Lajos (Lenti), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA