Az egerszegi úszó és edzője várja, utazhat-e az edzőtáborba

Kedd estig a magyar válogatottal külföldi edzőtáborban járt kilenc személy esetében is pozitív eredményt mutattak a koronavírus-tesztek – közölte a magyar szövetség (MÚSZ). Többek közt Kapás Boglárka és Kozma Dominik is megfertőződött. A Zalaco-ZÚK tehetségének, Betlehem Dávidnak és edzőjének, Horváth Csabának viszont negatív lett a tesztje.

A MÚSZ jelezte: a sportág speciális igényeit szem előtt tartva igyekezett megoldást találni arra, hogy a válogatott versenyzők továbbra is medencés edzéseket végezhessenek. Az uszodák üzemeltetőivel – elsősorban a Nemzeti Sportközpontok vezetőivel – és az állami sportvezetéssel abban állapodott meg a MÚSZ, hogy a külföldi edzőtáborokban készülők közül csak azok állhatnak edzésbe, akik átestek két koronavírus-teszten, és a három nap különbséggel elvégzett vizsgálatok egyaránt negatív eredményt hoztak, valamint hazatérésüket követően 14 napot karanténban töltöttek. A korábban is Magyarországon tréningezőknél egy negatív teszt volt az előírás. A MÚSZ a mintavételhez egy magánszolgáltatót vett igénybe, míg a teszteket államilag akkreditált laborokban dolgozták fel – az eljárás teljes költségét a szövetség fedezte.

Kapás Boglárka és Kozma Dominik után a junior vb-második Horváth Dávid Instagram-oldalán, míg a vb-harmadik Bohus Richárd a

Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában ismerte el, hogy megfertőződött a koronavírussal.

A MÚSZ hangsúlyozza: teljes mértékben együttműködik az egészségügyi szervezetekkel, és kizárólag azon úszóinak teszi lehetővé a medencés edzések elkezdését, akik esetében kizárható a fertőzés – azaz az egy vagy két negatív teszt mellett az is, hogy bármilyen formában érintkeztek fertőzött társaikkal akár a karantén kezdete előtt, akár annak letelte után. A zárt edzőtáborok során az úszók folyamatos orvosi felügyelet alatt dolgoznak majd, és rendszeresen részt vesznek egészségügyi vizsgálatokon – írják.

A thaiföldi edzőtáborban, melyen Kapás Boglárka is részt vett, ott volt Betlehem Dávid, a Zalaco-ZÚK ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes nyílt vízi úszója és edzője, Horváth Csaba is. Március 13-án tértek haza, ám a járványügyi helyzet miatt azóta gyakorlatilag nem tudtak medencés edzéseken részt venni. Horváth Csabát kérdeztük a kialakult helyzetben.

– A múlt héten mindketten átestünk két teszten, hiszen külföldi edzőtáborból érkeztünk haza, és mindkét vizsgálat eredménye negatív lett – mondta el Horváth Csaba. – A mintavételek Budapesten történtek, Dávid gyakorlatilag ezek kivételével odahaza volt és van most is. Jó hír, hogy őt is meghívták azon válogatottak körébe, akiknek a szövetség szeretné biztosítani a zárt edzőtábort. Egyelőre várunk, hogy a mostani helyzetben mit döntenek, és hogy mikor utazhatunk a tervek szerint Balatonfűzfőre.