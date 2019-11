NB III: Pápán a Nagykanizsa, a Hévíz itthon is szeretne már nyerni

Az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgócsapata szerdán a szintén harmadik vonalbeli – és szintén masszív – Dunaújvárossal szembeni Magyar kupa-találkozót végül hosszabbítás után 2-1-re elveszítette, s újabb rangadó vár Barna László legénységére, amely vasárnap (13.30) a Pápához látogat. A Hévíz ugyanekkor hazai pályán játszik a Komárommal.

A szerdai kupatalálkozón a Nagykanizsa Lőrincz Bence góljával szerzett vezetést a 24. percben, de Szepessy Róbert egyenlített (28. – 11-esből). Ez maradt a rendes játékidő eredménye is, majd a hosszabbítás 115. percében Dorogi Renátó gólja eldöntötte csapata továbbjutását.

– Azt hiszem, egyik csapatnak sem hiányzott a hosszabbításos kupameccs – fogalmazott Barna László, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. – Bátran mondhatom, hogy több volt a hétközi meccsünkben, ráadásul úgy, hogy a számos, még kissé rutintalan, illetve fiatal labdarúgónkkal hosszú ideig tartottuk a döntetlent. Úgy vélem, végig pariban voltunk az újvárosiakkal.

Vasárnap tehát már ismét a bajnokságé a főszerep és a kanizsaiak előtt újabb komoly erőpróba áll, hiszen a Pápai Perutz FC-hez látogatnak. Érdekesség, hogy szerdán a pápaiak is hosszabbításos kupameccset vívhattak a Vasassal, amit ők is elveszítettek (3-4).

– Gondolom, hozzánk hasonlóan a pápaiak is letudták volna ráadás nélkül a szerdát, de ezen már felesleges filozofálgatni – folytatta evvel Barna László. – Az eredmények is bizonyítják, hogy jó csapat a Perutz. Most negyedikként mi vagyunk előrébb a tabellán, rutinnal ők is fel van vértezve, persze mi is tesszük a dolgunkat. Mindenképpen szeretnénk jó eredményt elérni. Eddigi teljesítményünk alapján erre a srácok képesek is, és újfent bizonyíthatjuk, hogy számolni kell velünk mindenhol.

A Hévíz SK múlt vasárnap megszerezte az első győzelmét az NB III Nyugati-csoportjában, azonban továbbra is sereghajtó. Vasárnap, a Bozsik Péter vezette és 10. helyezett Komárom lesz a vendég.

– Azon a mentális állapoton, amiben az elmúlt tizenkét hétben volt a csapat, mindenképpen lazított a Balatonlellén elért siker – válaszolta erre vonatkozó kérdésünkre Damina László, a Hévíz SK vezetőedzője. – A héten azt láttam az edzéseken, hogy felszabadultabb a társaság, s abban reménykedem, hogy végre már hazai pályán is nyerni tudunk. Legyen ez az újabb motiváció a csapat előtt. Jön az újabb meccs egy jó ellenféllel szemben. A Komárom fiatalított a nyáron, de Kenesei Krisztián továbbra is vállal meccsenként átlagban húsz percet. Így is van már négy gólja, erre is figyelni kell.

Ami viszont semmiképpen nem jó hír a Hévíznek, hogy Szi-Péter Zsolt Balatonlellén térdsérülést szenvedett. Vasárnap ő biztosan nem játszhat, ahogy Kiss Balázs sem, aki piros lap miatt hiányzik.