NB III.: optimista zalai csapatok

Vasárnap 14.30 órától a forduló előtt a tabella ötödik helyén álló FC Nagykanizsa a tizenhetedik BKV Előrét látja vendégül az Olajbányász-stadionban. A ZTE FC II. együttese egy közvetlen riválisa, a Gárdony otthonában szerepel 11 órától.

A múlt vasárnapi balatonfüredi győzelem után Koller Zoltán legénységénél azért nem felhőtlen az öröm, mert, mondhatni, vezéráldozattal is járt a Balaton-parti siker: a csereként beálló Kovács György ugyanis komoly sérülést szenvedett.

– Bíztunk a csodában, de remek középpályásunknál sajnos keresztszalag-szakadás és porcsérülés is történt, műteni is kell, így rá bizony ezen a tavaszon már nem számíthatunk – fogalmazott a kanizsaiak vezetőedzője, Koller Zoltán. – Sok szerzett gólunkban vállalt komoly szerepet, de nincs mese, ezt most a csapat többi tagjának kell pótolnia. Ősszel a budapesti találkozónkkal egy nem túl kedvező szakasz kezdődött, amiből idővel azért sikerült kijönnünk. A közlekedésieké jó csapat, jó futballt is képesek játszani, ráadásul télen érkezett hozzájuk Busai Attila, és igazoltak még rajta kívül is labdarúgókat. Nehéz meccs vár ránk, de a mi önbizalmunkkal sincs baj…

A középmezőny igencsak kiegyenlített, ennek ellenére a kapus Borsi Bence gondolataival élve: ha a csapatból mindenki betartja a taktikai instrukciókat, nem lehet különösebb probléma.

A ZTE FC II. együttese a tavasszal még veretlen, hiszen eddig két döntetlent ért el. Bozsik József együttese most egy hétközi mérkőzéssel is hangolt a bajnoki találkozóra, ugyanis – mint ismert – gyakorlatilag az NB III.-as csapat játszott a Magyar Kupában Kisvárdán. A zalai fiatalok 6-1-re kaptak ki, ám ezért senki nem tehet szemrehányást nekik, valahol ez volt a realitás egy élvonalbeli együttessel szemben.

A szakvezető, Bozsik József bizakodó.

– Annyival könnyebb lesz a helyzetünk, hogy az első csapat szombaton lép pályára, mi pedig vasárnap, így van lehetőség arra, hogy legyen visszajátszónk – mondta el a vezetőedző. – Erősebb csapatunk lesz, és bízom a sikerben. Az jó kezdés lenne, de a Gárdony erős csapat. Szerdán kikaptunk, sokat utaztunk, fiataljaink el is fáradtak, így lesz, aki most nem kezd a kisvárdai csapatból. Bízom a sikerünkben, de nem lesz könnyű.