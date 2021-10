NB III.: Nagy kihívások előtt állnak a zalai futballcsapatok

Hétközi forduló vár a labdarúgó NB III. mezőnyére, a Nyugati csoport három zalai csapata is pályán lesz szerdán.

Az FC Nagykanizsa 13 órától az éllovas BVSC-Zuglót fogadja. Koller Zoltán, a dél-zalaiak szakvezetője az újabb nehéz meccs előtt bízik csapatában és abban, hogy a balszerencse most már elkerüli az együttest.

– Kaposváron, és két fordulóval ezelőtt Balatonfüreden is öngól pecsételte meg a sorsunkat – mondta Koller Zoltán. – Vasárnap így is minimum az egyik pontot megérdemeltük volna, ám olyan periódusban vagyunk, hogy a szerencse sem áll mellénk. Ezt lenne jó megfordítani, de szerdán a csoport talán legjobb csapata érkezik hozzánk. Voltunk már hasonló helyzetben, hiszen a második helyezett Mosonmagyaróvárt is sikerült legyőzni, úgyhogy a BVSC ellen bízunk a bravúrban. Némi bizonytalanságot jelent, hogy akadnak sérültjeink.

Hazai pályán szerepel a ZTE FC II. is: Bozsik József együttese 13 órától a ZTE Aréna mögötti pályán az SC Sopront fogadja. Zsinórban három mérkőzést vesztett el az egerszegi csapat, ám a szakvezető most abban bízik, hogy fiatal csapata eredményes lesz. A tréner elmondta: kikaptak ugyan Gyirmóton, de a játékuk nem volt rossz, a hétvégén a jó képességű ETO Akadémia vendégeként pedig több nehezítő körülmény is volt. A Kelen SC elleni találkozójuk az egyetlen, amit Bozsik József sem tud „hova tenni”.

A Tarr Andráshida SC ma utazik, mégpedig ar Érdi VSE otthonába. A sereghajtó hidaiak a hatodik helyezett vendégei lesznek, de szakvezetőjük szerint nem kell feltartott kézzel kifutniuk a pályára.

– Bárki ellen tudunk jól játszani, csakhogy ugyanígy hibázni is… – jegyezte meg Dobos Sándor. – Ezeket a hibákat pedig az ellenfelek könyörtelenül kihasználták. A Fehérvár ellen idehaza is ez történt, hiszen vezetésünk után megvolt a lehetőség a második gólra, aztán következett a hiba… Szeretnénk, ha Érden is meglennének a helyzeteink, hiszen csak azokból születhet gól, ugyanakkor a hibák számát jó lenne már lecsökkenteni. Ellenfelünk masszív csapat, de nem feltartott kézzel utazunk idegenbe.