NB III: idegenben a zalaiak

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában a 4. forduló következik, a két zalai csapat vasárnap (17 óra) idegenben játszik.

Az FC Nagykanizsa, az egyik újonc, a Bicske vendége lesz.

– Mondhatni tavalyi önmagunkkal találkozunk, hiszen most a Bicske számít „zsákbamacska csapatnak” – mondta a zalaiak trénere, Barna László. – De az első benyomások nem rosszak róluk: három meccs­ből van 4 pontjuk, játsszák a futballt, jól összerakott csapatnak tűnnek, tehát biztosan nagyon nehéz dolgunk lesz ellenük. Nálunk Ekker eltiltott, s vannak régebbi és friss sérültjeink is, de remélem, olyan mentalitással lépünk pályára, hogy ki tudjuk csikarni a győzelmet akár az utolsó pillanatban is.

A Hévíz SK, mely egy hete hazai pályán a Sárvár ellen megszerezte idei első pontját a harmadik vonalban, a veretlenül dobogós III. Ker. TVE pályáján vendégeskedik ezúttal.

– A csapat mentális és morális állapota a lehető legjobb, a játékosok nyitottak és tanulni akarnak – fogalmazott a zöld-fehérek edzője, Damina László. – Az első három mérkőzés során is látszott ez a folyamat, és bízom benne, hogy a fővárosban sem szakad meg. A legjobbunkat szeretnénk nyújtani, amivel akár meglepetést is okozhatunk.