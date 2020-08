NB III.: az ötödik kör

A labdarúgó NB III-ban vasárnap már az ötödik forduló következik. A zalai csapatok közül ezúttal csak a ZTE II-t láthatják idehaza a szurkolók.

A húszcsapatos mezőnyben jelenleg 2. FC Nagykanizsa 17.30-as kezdéssel a BKV Előre vendége lesz. A zalaiak esélyei nem rosszak, hiszen a közlekedésiek az idényben még nem nyertek meccset.

– Talán majd szeptember végén láthatunk tisztán a csoport erőviszonyait illetően, de egyértelműen nehéz találkozóra számítunk – fogalmazott a kanizsai vezetőedző, Koller Zoltán. – Rutinos játékosokból áll és jó futballt játszik a BKV, mely erőnlétileg is rendben van. Nálunk persze remek a hangulat és fontos, hogy önbizalommal telve, felszabadultan futballozzunk. Reméljük, hogy a találkozó fordulópontjaiból mi jövünk ki jobban.

A ZTE FC II fiatal csapata ugyanebben az időpontban a hozzá hasonlóan újonc Gárdony otthonában játszik.

– Fokozatosan javul a játékunk, aminek nagyon örülök – hangoztatta a három döntetlen és egy vereség után lévő egerszegi fiatalok trénere, Bozsik József. – Vasárnap azt várom, hogy ez a tendencia továbbra is érvényesüljön, és akkor remélhetőleg az első győzelmünket is sikerül megszerezni a hazai labdarúgás harmadik vonalában. Eddig három meccsen is közel álltunk a sikerhez.