NB III.: az ősz végéhez érnek

Igazából már a második tavaszi fordulóval folytatódik az idény, valójában az ősz végére érhet vasárnap (13.00) az FC Nagykanizsa NB III.-as labdarúgó együttese is, mely a VLS Veszprémhez látogat. A ZTE FC II. csapata is hasonló cipőben jár, az egerszegieknek viszont a BKV Előréhez vezet az útjuk ugyancsak vasárnap.

Pótlások még vannak a programban, de jelen állás szerint tabellaszomszédok rangadója következik, mivel a negyedik veszprémiek az ötödik kanizsaiakat fogadhatják.

– Szervezett, jó együtteshez látogatunk, s ezt már a második fordulóban is megtapasztalhattuk – mondta el előzetesként Koller Zoltán, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. – Bár vasárnapig még van egy kis idő, de ahogy most állunk, elmondhatom, hogy a teljes keret a stábunk rendelkezésére áll. Ez egyébként most fordul elő velünk először a mostani pontvadászatban, tehát sem sérülés, sem betegség, sem eltiltás nem szól közbe. Szeretnénk tehát jól szerepelni Veszprémben, mely meccs időközben egyfajta rangadóvá léphetett elő a pontvadászatunkban.

A kanizsaiak mellett a ZTE FC II. is megnyerte a legutóbbi két találkozóját, amivel csatlakozott a középmezőnyhöz. Az egerszegiek most a tőlük négy ponttal elmaradó BKV Előre otthonába utaznak, és nem kérdés, hogy az ősz zárásaként miért lenne jó egy idegenbeli győzelem a zalaiaknak.