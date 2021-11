NB III.: az FC Nagykanizsa fehérvári döntetlenje mellett két vereség

A labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában szereplő zalai együttesek közül ezúttal csak a Nagykanizsa szerzett pontot, amely idegenben ikszelt. A ZTE FC II. és a Tarr Andráshida SC ismét kikapott.

MOL Fehérvár FC II.–FC Nagykanizsa 1-1 (1-0)

Székesfehérvár, 50 néző. Jv.: Hartung.

FC Nagykanizsa: Horváth M. – Pál D., Major, Kovalovszki, Horváth B. (Tóth G.) – Nikics (Talabér) – Lőrincz, Kószás, Bohata (Balogh F.), Vlasics – Ekker (Kobra). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Hodzic (41.), illetve Pál D. (54.).

Bajnoki keretében is bemutatkozhatott az NB III.-ban a dél-zalaiak kispadján Gombos Zsolt, az FCN vezetőedzője, s rögtön annak a Fehérvár II.-nek az otthonában, mely visszajátszóival igencsak kellemetlen ellenfél tud lenni. Nos, a török élvonalbeli Kasimpasából hazatért bosnyák válogatott, Armin Hodzic meg is szerezte számukra a vezetést. A második játékrészben más felfogásban, bátrabban is futballozott a vendégcsapat. Mi több, egy szép akció végén az előrehúzódó Pál Dávid egyenlíteni is tudott. Nem sokkal ezt követően a nagykanizsaiak úgy megkeverték a hazaiak állásait, hogy fél percen belül négy gólhelyzetük is adódott, igaz, azok kimaradtak.

Gombos Zsolt: „Keresztülhúzta az előzetes számításainkat, hogy Béli Milán, illetve Péntek Adrián betegség miatt nem tud velünk tartani. Több helyzetünk is akadt egy alapvetően ikszes meccsen. Hozzáállásban jók voltak a srácok, játékban azonban még javulnunk kell.”

ZTE FC II.–Tatabányai SC 1-2 (1-1)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Bana.

ZTE FC II.: Németh E. – Bekő, Bolla, Dóczi, Papp L. – Majnovics, Szökrönyös Z. (Papp Cs.) – Szántó (Györe), Németh D., Őr – Fehér (Bedő). Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Kunsági (9. – öngól), illetve Letenyei (2.), Gyürki (88.).

A jó képességű vendégek egy szerencsés góllal már a második percben vezettek. A zalaiak nem roppantak össze a korán bekapott góltól, majd egy potyagóllal egyenlítettek: a tatabányai kapus egy lövést saját kapujába ejtett. A fiatal játékosokkal felálló házigazdák jól védekeztek, egészen a mérkőzés hajrájáig. Ekkor a rutinos Gyürki kihasználta a hazai védelem hibáját, és megszerezte a győztes gólt.

Bozsik József: „A mai mérkőzésen fiatal csapatom nagyot melózott, sajnos ez nem volt elég a pontszerzéshez.”

Bicskei TC–

Tarr Andráshida 3-1 (2-1)

Bicske, 150 néző. Jv.: Horváth P.

Andráshida: Czirjék – Dömötörfy (Temlén), Fábián, Karóczkai – Pajor, Vass Gy. (Kovács L.), Czene (Czafit), Czotter (Wettstein.), Péntek – Szinay (Bertalics), Szabó M.). Vezetőedző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Madarász (17.), Lassú (36.), Sóron (49.), illetve Szabó M. (38.).

A középmezőnyben tanyázó hazaiak első épkézláb támadása góllal végződött. A bekapott találat nem szegte kedvét a zalaiaknak, de egy védelmi hiba után két gólra nőtt a hazaiak előnye, ám a bajnokságban már nyolcgólos Szabó Martin még a szünet előtt szépített. A második félidőre úgy jött ki a vendégcsapat, hogy megpróbált egyenlíteni, helyette egy újabb védelmi hiba után ismét két góllal vezettek a házigazdák. Az Andráshida nem adta fel, továbbra is mentek előre, a hajrában több helyzetük is akadt, még a kapufát is eltalálták.

A zalai csapat ezúttal is egyenrangú ellenfél volt mezőnyben, jól játszott, helyzeteit viszont kihagyta.

Dobos Sándor: „Nem mondhatok rosszat a játékosaimról, becsülettel küzdöttek. A kapu előtti határozott játék viszont nagyon hiányzik. Ebben kellene végre javulnunk”.

A 15. forduló további eredményei: Veszprém–Kaposvár 2-1, Gyirmót FC II.–ETO Akadémia 1-2, Puskás FC II.–Balatonfüred 4-0, Érd–BVSC 1-4, Mosonmagyaróvár–Sopron 6-0, Gárdony–Pápa 0-1, Komárom–Kelen SC 2-0.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA