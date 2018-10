NB III: az Andráshida idehaza, a Nagykanizsa Sárváron

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában ezúttal a Tarr Andráshida együttese szerepel hazai környezetben, amely vasárnap (14.30) a III. Kerület TVE-t fogadja. Ugyanekkor az FC Nagykanizsa a szomszédos Vas megyébe, a Sárvárhoz látogat.

Az Andráshidának maradt 10 pontja a legutóbbi forduló után is, hiszen 1-0-ra kikapott a Ménfőcsanak otthonában. A győztes gól a 89. percben esett, emiatt is bosszúsak voltak a hidaiak. Ezúttal a nagy nevekkel érkező III. Ker. TVE a vendég, hiszen olyan jól ismert labdarúgók tartoznak a Kerület keretébe, mint Laczkó Zsolt vagy Gyepes Gábor, szakvezetőként pedig Buzsáky Ákos irányít.

– Annak ellenére, hogy gyengébben kezdett a III. Kerület, én az Érd és az Ajka mellett az egyik bajnokesélyesnek tartom a csapatukat

– kezdte esélylatolgatását Dobos Sándor, az Andráshida vezetőedzője. – Nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen jó csapat érkezik és tapasztalt játékosaik vannak. Azt a hozzáállást és azt a játékot remélem csapatomtól, amit Ménfőcsanakon nyújtott, kivéve persze az eredményt… A 83. percben ziccert hibáztunk, ha belőjük… A végén kaptunk egy gólt, kár volt érte. Abban bízok, hogy több szerencsénk lesz, de bravúr kell ahhoz, hogy nyerjünk, remélem, összejön! – mondta Dobos Sándor.

Az Andráshida csapatában Nagy Zoltán és Bailo Dávid sérült.

A Sárvár FC–Nagykanizsa FC találkozón két újonc csap össze, hiszen a vasiak és a kanizsaiak is most jutottak fel az NB III-ba. A hazai zöld-fehéreknél néhány hete edzőváltás volt, Kovács Lászlót Bojan Lazics váltotta a kispadon, azóta a vasiak megverték az akkor még veretlen Puskás II-t, majd a Pápa otthonából hoztak el egy pontot.

– Ellenfelünk is újonc, csak éppen fordított helyzetben van, mint mi, hiszen az utóbbi két meccsén bravúrosan négy pont szerzett a Sárvár együttese – mondta el Barna László, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. – Nekünk egy gödörből kell kijönnünk, ez tény, és maradjunk annyiban: ez is csak egy csata lesz a háborúból. Remélt sikerünkkel egy fontos lépést tennénk a kitűzött céljaink felé. Nehéz találkozó elé nézünk persze, az új trénerük, Bojan Lazics habitusából kiindulva igencsak agresszív ellenlábassal mérkőzhetünk majd az újabb pontokért. Sérültjeink vannak, hiszen Kondor Kristóf, Lőrincz Bence, Szabó Ábel és Vittman Ádám is azzal küszködik, de Péntek Adriánnak sem volt teljesen rendben a lába. Mindezektől függetlenül egy percre sem adjuk fel, tudjuk, hogy képesek vagyunk jól és eredményesen futballozni idegenben is – hangsúlyozta Barna László.