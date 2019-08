NB III-as rajt: soha ne becsüld le az újoncot…

A labdarúgó NB III Nyugati csoport vasárnapi nyitányán az FC Nagykanizsa hazai pályán, míg az újonc Hévíz SK idegenben kezdi meg a 2019-2020. évi pontvadászatot.

A két zalai csapatnál történt nyári változásokról korábbi számunkban már beszámoltunk, ezúttal a rajt előtt a két szakvezetőt kérdeztük arról: milyennek ítélik meg a felkészülésüket, milyen célkitűzéssel vágnak neki a bajnokságnak, illetve a nyitánnyal kapcsolatos várakozásaikra is kíváncsiak voltunk.

Vasárnap az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese az újonc Lipót Pékség SE legénységét fogadja 17 órától a Bányász-stadionban. Az ellenfél a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó első osztályt nyerte meg imponáló fölénnyel úgy, hogy 190 gólt szerzett és mindössze tízet kapott.

– Úgy érzem, a közös munkában egy évet léptünk előre, hiszen gyakorlatilag a keret nagy részével már annyi ideje dolgozunk együtt az NB III-ban – mondta el bevezetésképpen Barna László, az FCN vezetőedzője, aki az elmúlt szezonban hatodik helyet ért el csapatával. – Természetesen érkeztek új játékosok, akiket be kellett építenünk, de olyan rutinos labdarúgókról beszélünk, akiknél ez nem okozhatott gondot.

A dél-zalai legénység reno­méja az elmúlt szezon után érezhetően nőtt, s ez egy új helyzetet is teremthet a továbbiakra.

– Tudjuk, igen, hogy az utóbbi hónapokban már másképp állnak hozzánk, most pedig itt a következő pontvadászat, melyben aligha fognak minket lebecsülni. Erre a szituációra is fel kell készülnünk, de ezt is tudnunk kell kezelni.

Ahogy már fentebb írtuk, rögtön egy olyan újonc érkezik a Lipót esetében, amelyik a megyéjét úgymond nagyon megnyerte.

– A Balatonfüred elleni felkészülési meccsüket láttuk, egy futballügyes, jó csapatról beszélhetünk, melyben a korábbi győri utánpótlás-vonal is képviselve van. Összességében úgy érzem, jobbak vagyunk náluk, ugyanakkor a mi példánk is mutatja, hogy tavaly újoncként mi is tudtunk meglepetéseket okozni. Éppen ezért az ellenfelünkre ezúttal nekünk is nagyon figyelnünk kell.

Damina László, a Hévíz SK vezetőedzője szerint a felkészülésük az elnyúlt előző bajnoki szezon, illetve az NB III-as osztályozó miatt rövid volt.

– Az érkező játékosok is fo­lyamatosan kapcsolódtak be a felkészülésbe, s a felmérési ered­ményeikhez igazítottam egyénileg az ő felkészülésüket, a csapatunkba integrálásukat – mondta Damina László. – Több próbajátékos is megfordult nálunk, de csak azokat igazoltuk le, akik a kialakított értékrendünket elfogadták. Szakmai céljaikat tekintve pedig egyértelműen a fejlődés szándéka vezeti őket, és komoly célokkal rendelkeznek. A felkészülés zökkenőmentes volt, a komoly sérülések elkerültek bennünket.

– Milyen célkitűzést fogalmaztak meg a fiatal csapattal szemben?

– Elsődleges cél a biztos bentmaradás, s választ kell adnunk a pályán arra, hogy minket csak felkértek, vagy tényleg ide tartozunk. Játékosaim sokat dolgoztak azért, hogy az NB III-ban versenyezhessenek. Itt a lehetőség, hogy éljenek vele, s választ adjanak a bennük kétkedőknek. Vannak másodlagos céljaink is, hiszen csapatom nagyon fiatal. Keretünk átlag­életkora húsz és fél év, amivel a harmadik vonal egyik legfiatalabb csapata leszünk. Fontos, hogy játékosaim felnőtté váljanak, eredményesen tudják átlépni azt a képzeletbeli küszöböt, ami az utánpótlás és a felnőtt versenyzés között létezik. Tudjuk, hogy nehéz lesz, tudjuk, hogy meg kell majd küzdenünk minden egyes pontért. Felkészültünk az előttünk álló komoly kihívásokra.

– A nyitányon mindjárt komoly ellenfél következik, hiszen a Nyugati-csoport egyik élcsapatához, az Érdhez utaznak.

– Tisztában vagyunk vele, hogy milyen erősséget képviselő csapathoz megyünk. Az Érd évek óta meghatározó csapata az NB III-as mezőnynek, a Nyugati-csoportban az elmúlt bajnokságban is a második helyen végeztek. A győzelemre az esély az ő oldalukon a nagyobb, s mi ezt pontosan tudjuk. Ám nem megyünk feltartott kézzel a mérkőzésre. Csapatom felkészült arra, hogy a magasabb szint jelentette akadályokat eredményesen vegye. Nem álmodozunk, hanem sokat dolgozunk a jövőbeni sikereinkért.