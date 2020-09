NB III: a ZTE FC II. szerdán Hévízen fogadja ellenfelét

A szombati zalai rangadó után a labdarúgó NB III Nyugati csoportjában szerdán is pályán lesznek a mezőny tagjai. Nem néz egyszerű feladat elé az FC Nagykanizsa együttese, hiszen a Credobus Mosonmagyar­óvári TE 1904 csapatához látogat. A ZTE FC II. csapata rendhagyó módon Hévízen fogadja a Bicskei TC-t, mindkét találkozó 16.30 órakor kezdődik.

A nagykanizsai Koller Zoltán vezetőedző gárdája továbbra sincs könnyű helyzetben, igaz, legutóbb a harmadik vonal zalai rangadóján, ami 1-1-es döntetlennel ért véget, már ismét szerzett pontot.

– Ezúttal is csak azt mondhatom, hogy a ZTE II. elleni 1-1-es meccsünkön szerettünk volna az elejétől letámadni, többet birtokolni a labdát, de a szerda-hétvége-szerda ritmus miatt is érződik, nem igazán vagyunk a topon – mondta a kanizsai szakember. – Láthattuk, a Zeténél számítottak a visszajátszók, s mivel az első félidőben nem mi irányítottunk, idővel valóban el is kezdtünk fáradni. Rendben, ez a második játékrészben már megmutatkozott, ugyanakkor vallom, nem vagyunk rosszak erőnlétben, ráadásul csupán a végén kaptuk az egyenlítő gólt elkerülhető szituáció utáni büntetőből.

Immár négy meccs óta komoly szériában (erős csapatokkal mérkőzik) van a piros-kék alakulat, ehhez pedig most csatlakozik ötödikként a szintén félvállról aligha vehető óvári ellenlábas.

– Állítom, az egyik legjobb együttes ellenfelei leszünk szerdán a csoportban – folytatta Koller Zoltán. – A Győr-Moson-Sopron megyeieknél komoly tervek vannak, azt hiszem, ezzel tömören mindent el is mondtam róluk. Két vereség után állnak, így még jobban odafigyelnek ők is, ráadásul mi továbbra sem vagyunk sokan. Ettől függetlenül jó hangulatban várjuk az összecsapást, aztán ha kicsit az erőltetett menet végére érünk, bízom abban, hogy rendezni tudjuk a sorokat. Egyelőre azonban még a soron következő feladatokat kell megoldanunk, ezúttal Mosonmagyaróváron!

A ZTE FC II. csapata két döntetlennel a háta mögött várja a Bicske elleni mérkőzését. Bozsik József csapata ezúttal Hévízen játszik, ugyanis a ZTE-stadion gyepét kímélni kell, s legközelebb a hévízi pálya van NB III-as találkozókra hitelesítve. Az ősz során ezenkívül még három alkalom lesz, amikor a versenynaptár miatt Hévízen lesz a ZTE II. hazai találkozója.

– Hasonló lesz a keretünk, mint volt a Nagykanizsa ellen – mondta az újabb fellépés előtt Bozsik József. – Lesznek visszajátszók, ahogy voltak Kanizsán is, ahol elégedettebb lettem volna a három ponttal. A játékunk, azt hiszem, jó volt, és azt várom, hogy a Bicske ellen is megmarad ez. Akkor bízhatunk a sikerben, hiszen ez a célunk.

A Bicske jelenleg a 8. helyen áll 12 ponttal, a ZTE FC a 15. helyezett 8 ponttal.