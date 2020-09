NB III.: a Nagykanizsa és a ZTE II. is nyert

labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában ismét olyan játéknap következett, amikor mindkettő zalai csapat idegenben lépett pályára. A Nagykanizsa együttese hosszú idő után győzött ismét, és a ZTE FC II. is nyert.

Gárdony- FC Nagykanizsa 0-4 (0-1) Agárd, 100 néző. Jv.: Tamási. Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth M. – Kovács Gy. (Szegleti), Kretz, Béli M. – Ekker, Vass Gy. (Lőrincz), Török M. (Péntek). Vezetőedző: Koller Zoltán. Gólszerzők: Ekker (36.), Béli M. (49.), Lőrincz (75.), Péntek (92.).

Hat bajnoki meccsen megszerzett egy pont igencsak sovány termés volt az utóbbi hetekben a Nagykanizsa labdarúgói számára, ezért is jött jól a mostani fordulót megelőző vasárnap a kupatovábbjutás Koller Zoltán legénységének. Egy újonc következett a sorban, s a piros-kékek úgy is indultak neki – immár tetszetős új buszukkal – a mérkőzésnek: mindegy, hogy miként, csak legyen meg a három pont. A meccs 36. percében Ekker Milán köszönt be, majd a 49. percben Béli Milán – aki emellett még két kapufát is rúgott – szintén eredményes volt. S ha egy üzlet beindul: a 75. percben a sérüléséből kifolyólag hoszszú idő után visszatérő Lőrincz Bence is bevette a hazaiak kapuját, míg a másik támadó, Péntek Adrián a gyöngyöshalászi dupla után ismét feliratkozhatott a góllövők közé, mellyel a végeredmény az újonc otthonában már-már kiütés lett.

Koller Zoltán: „Taktikusan, okosan, szervezetten, valamint hatalmas szívvel játszott csapatom, melyben mindenkinek csak gratulálni tudok. Úgy érzem, amit a szakmai stábbal mi éreztünk, hogy benne van az együttesben, az most végre ki is jött!”

Pápai Perutz-ZTE FC II. 0-1 (0-0) Pápa, 200 néző. Jv.: Bodzay. ZTE FC II.: Köcse -Földvári, Németh E., Sebestyén, Hegedűs – Szökrönyös D. (Szökrönyös Z.), Kun, Kovács B., Simó – Papp (Bedő), Fehér (Abért). Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerző: Németh E. (87). A mérkőzést eredetileg Zalaegerszegen rendezték volna, ám a két klub megegyezett a pályaválasztói jog felcserélésében. Mivel a ZTE FC első csapata előző nap lépett pályára, ezúttal nem volt Pápán visszajátszó. A Veszprém megyeiek esélyesebbnek számítottak, de a ZTE II. végig jobb volt és a hajrában Németh Erik eldöntötte a három pont sorsát.

További eredmények: Puskás FC II.-Tatabánya 1-2, Fehérvár FC II.-Bicske 2-1, Érd-Lipót SE 2-3, BKV Előre -Sopron, 0-1, Balatonfüred -III. Ker. TVE 2-1, Veszprém- Nagyatád 5-0, Mosonmagyaróvár -Ménfőcsanak 2-0, Komárom -THSE-Szabadkikötő 3-2.