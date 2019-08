NB III: a Nagykanizsa és a Hévíz is bízik a sikerében

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportban a harmadik forduló következik, melyben mindkét érintett zalai csapat hazai pályán szerepelhet vasárnap 17 órától. Az FC Nagykanizsa a Puskás FC II. legénységét látja vendégül, míg a Hévíz SK a Sárvárt fogadja.

Mint az ismert, a Kanizsa múlt vasárnap a Komárom VSE vendégeként szenvedett 4-2-es vereséget úgy, hogy védelme igencsak szellősnek mutatkozott és a feladat ezúttal sem lesz kisebb, hiszen az előző idényben szintén élcsapat Puskás II látogat Nagykanizsára.

– Igencsak komoly erőpróba előtt állunk, hiszen egy fiatal és stabil együttes látogat hozzánk – kezdte Barna László, az FCN vezetőedzője. – Előző héten sem néztek ki rosszul a III. Kerület ellen, bár nyertek az óbudaiak. Nem lesz egyszerű feladatunk főképp úgy, hogy Béli Milán is megsérült, Kretz Bálint is rúgást kapott a vádlijára, vagyis sérültjeink többen lettek. Egy biztos, jó csapat ellen játszunk majd, melyben számos korosztályos válogatott is található. Nem szeretnénk persze feladni és bízom játékosaimban, akik oda is teszik majd magukat a mérkőzésen.

Az újonc Hévíz együttese számára az eddigi két forduló nem hozott sikert. Az Érd 7-0-ra, egy hete pedig a hazai bemutatkozáson a szintén újonc Bicske győzte le 2-0-ra a fürdővárosiakat. A Hévíz SK ismét hazai pályán játszik.

– Szeretnénk feledtetni a két vereséget és mivel tehetjük ezt meg, mint egy győzelemmel – állapította meg Damina László, a HSK vezetőedzője. – Ugyanúgy készülünk, mint eddig, a hiányosságainkat fejleszteni próbáljuk. Már a második találkozón is láttam az elsőhöz képest előrelépést, s azt várom a Sárvár ellen, hogy még hatékonyabb lesz a játékunk. Tapasztaltabb csapat lesz az ellenfelünk, mert mégiscsak két éve már hogy a harmadik vonalban szerepel. Ez igenis tényező egy ilyen találkozón, nekünk az a legfontosabb, hogy most ne bizonytalanodjunk el.

A kérdésre, hogy ez addigi két forduló tapasztalatai alapján terveznek-e még erősítést augusztus végéig, Damina László határozottan válaszolt:

– Nem. Azt gondolom, hogy ilyenkor már olyan labdarúgót, aki nekünk segíthetne már nem találnánk. Nem azért, mert nincsenek ilyenek, hanem mert a lehetőségeink ezt nem engednék meg. Akik jönnének, ők viszont nem tudnának segíteni…