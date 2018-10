NB II: az éllovas ZTE FC vasárnap Putnokon a Kazincbarcika vendége

Kéthetes szünet után a 13. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó NB II. A ZTE FC az éllovas pozíciójából várja a következő csatát: vasárnap (14.30) Putnokon a Kazincbarcika vendége lesz Dobos Barna csapata.

A ZTE FC vezetőedzőjével a péntek délelőtti edzés előtt ültünk le beszélgetni, s előbb arra voltunk kíváncsiak, miként, milyen feladatokkal töltötték a bajnoki szünetet. Aminek a hangulatát alapvetően meghatározta az a tény, hogy a legutóbbi forduló után a Gyirmót hazai legyőzésének köszönhetően a ZTE FC a tabella élére ugrott.

– A bajnoki szünetben próbáltunk mind fizikailag, mind taktikailag előrelépni – kezdte válaszát Dobos Barna. – Erre egy hetünk volt, ami persze rövid időnek számít, hogy komolyabban előrelépjünk, de ha csak kis lépést tettünk meg, az is számít. Közben volt egy felkészülési mérkőzésünk a horvát első ligás Slaven Belupo ellen. A végeredmény 1-1 lett, de nem is az eredmény volt a hangsúlyos, hanem az, hogy a keret összes tagja játéklehetőséghez jusson, és több dolgot is kipróbálhattunk ezen a találkozón. A műtéten átesett Aljosa Vojnovic értelemszerűen még nem állhat a szakvezetés rendelkezésére. Bokarepedése után Szépe János már a csapattal edz, de ahogy Dobos Barna elmondta, még sok idő kell neki, hogy a kiesett heteket pótolja. A házi gólkirály Gajdos Zsolt combizomsérülése napról napra javul, de a vezetőedző egyelőre nem kockáztatta megjelölni a csatár visszatérésének időpontját. Úgy fogalmazott: biztató, ahogy Gajdos állapota javul, s remélik, mihamarabb újra a pályán lesz. Ami pedig az NB II-es elsőséget illeti, ezzel kapcsolatban Dobos Barna csak rövid megjegyzést tett.

– Örülünk, hogy az élen vagyunk, a klubnak és a csapatnak visszajelzés ez, hogy jól dolgozunk – mondta. – Azonban mindig a következő feladatra összpontosítunk, s nem az a legfontosabb célunk, hogy most, 12 forduló után az élen álljunk, hanem hogy a szezon végén legyünk az első két hely valamelyikén. Most következik egy újabb nagyon nehéz sorozat, s az a cél, hogy ezekből a mérkőzésekből a lehető legtöbb pontot hozzuk ki. A Kazincbarcika lesz tehát az első ellenfél, majd két hétig gyakorlatilag a ZTE FC heti két mérkőzést játszik a DVTK elleni kupacsatával együtt. A Kazincbarcika elleni mérkőzésre rátérve, Dobos Barna fontosnak tartotta megemlíteni a vasárnapi ellenfél legutóbbi négy mérkőzésének eredménysorát. Akkor vette át a csapat irányítását Gálhidi György, és a barcikaiak azóta egy döntetlen mellett három győzelmet jegyeznek 10-1-es gólkülönbséggel.

– Tiszteletre méltó ez az eredménysor, s mutatja, hogy a Kazincbarcika ellen kiemelkedőt kell nyújtanunk, ha pontot, de leginkább, ha pontokat akarunk szerezni. Márpedig ez a cél, ám nem lesz könnyű feladat – mondta a következő fellépéssel kapcsolatban a szakvezető.