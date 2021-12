NB I: szombaton Egerszegen a ZTE FC és a DVSC is ugyanazt akarja

Igazi hatpontos meccset játszik a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, melynek szombaton 17.30 órától a Debreceni VSC lesz a vendége. Az egerszegiek két ponttal többet gyűjtöttek eddig, ami persze nem sok, de egy győzelemmel újra léphetnének előre. Az immár Joao Carillo által irányított Loki célja hasonló, hiszen a hajdúságiak sem szeretnének veszíteni.

Kezdjük is a vendégekkel. A nemrég kinevezett spanyol Joao Carillo nem ismeretlen a hazai futballban, hiszen több alkalommal is edzősködött Székesfehérváron, sőt a Videotonnal bajnokságot is nyert 2015-ben. Legutóbb 2020 nyarán köszönt el a Fehérvár FCtől, és nemrég a DVSC kispadjára ült le. Eddig egy vereség és egy döntetlen a mérlege, s ahogy a klub honlapján nyilatkozott, egész héten azért dolgoztak, hogy Zalaegerszegen a három pontot szerezzék meg. A Debrecent tapasztalt, korábbi válogatott játékosok is alkotják, akik közül is kiemelkedik Dzsudzsák Balázs.

A ZTE FC éppen a bajnokság első körében vitt véghez egy nagy bravúrt, amikor Debrecenben győzte le a DVSC-t 2-1-re, s most hazai pályán a feladat hasonló lenne. Azaz újra győzni.

Pénteki állás szerint úgy volt, hogy a múlt hetihez hasonlóan ismét Ferenczi István másodedző irányítja majd a csapatot, hiszen a koronavírussal megfertőződött Waltner Róbert vezetőedző a Puskás elleni meccset is kihagyni kényszerült. Felcsúton pontot mentett (1-1) a ZTE FC, így a döntetlennek pozitív lett a kicsengése.

– Valóban így van, örültünk az egy pontnak – szögezte le Ferenczi István, amikor az újabb találkozóval kapcsolatban megkerestük. – Hátrányba kerültünk, és hányszor megesett már csapatokkal ugyanez, miközben fölényben futballoznak Viszont sikerült az egyenlítés, ami, bevallom, jól jött. A szombati mérkőzés mindkét csapat számára nagyon fontos lesz, tudjuk, hogy a Debrecennek nagyon jó állománya van, és időközben edzőt is váltottak. Persze nekünk is ugyanolyan fontos lenne megszerezni a három pontot, amiért mindent meg fogunk tenni. Hazai pályán játszunk, remélem, hogy a közönség is kellő erővel biztatja majd a csapatot, ugyanis ez sokat jelent.

A korábbi hetek keretével készülhet a ZTE FC, nincs új kieső. Az persze érdekes lesz, hogy milyen összetételű névsort állítanak össze a mérkőzésre. A Puskás FC elleni találkozó napján például Babati Benjamin az NB III-as csapattal játszott, holott éppen a támadók terén volt kevesebb bevethető játékosa Ferenczi Istvánnak. A csere viszont bejött, hiszen Zimonyi Dávid pontot érő gólt szerzett, de kíváncsian várjuk, hogy a DVSC ellen Babati például ismét ott lesz-e a nevezettek között. Többek között ő is olyan játékos, aki bármikor képes segítségére lenni csapatának. Az biztos, hogy érdekes mérkőzés elé néz mindkét csapat és a nézők is.

A labdarúgó NB I. OTP Bank Liga 15. fordulója már pénteken, a Paksi FC-Budapest Honvéd találkozóval elkezdődött, de a mérkőzés lapzártánk után ért véget.

A további program. Szombat: Gyirmót FC Győr-Mezőkövesd Zsóry FC 13.00, Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 15.30, ZTE FC-Debreceni VSC 17.30. Vasárnap: Kisvárda Master Good-Mol Fehérvár FC 13.30, MTK Budapest-Újpest FC 16.00.