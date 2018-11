NB I. A csoport: a ZTE KK a Szolnokot, a ZTE NKK a Szekszárdot fogadja

Zalaegerszeg A kosárlabda sportág szerelmesei dörzsölhetik a kezüket, hiszen szombaton a férfi NB I. A csoportjában a címvédő Szolnok lesz a Zalakerámia-ZTE KK ellenfele, vasárnap pedig a női kupagyőztes Szekszárd a ZTE NKK-val csap össze. Mindkét találkozót Zalaegerszegen rendezik, a szombati férfimérkőzés 18, míg a vasárnapi női találkozó 17 órakor kezdődik.

A ZTE KK férficsapata a múlt héten Szombathelyen vesztette el veretlenségét, ám öt mérkőzés után így is az élcsoport tagja. Jelenleg a harmadik a ZTE KK a tabellán, azonos mutatóval a (4/1) a második PVSK-val és az éllovas Szolnokkal. A szombati vendég a bajnokcsapat lesz, ami önmagában is kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon, ráadásul a 6. forduló rangadója is következik Egerszegen.

Bencze Tamás, a Zalakerámia-ZTE KK vezetőedzője elöljáróban azt emelte ki: nem minden fordulóban láthat a zalai publikum ilyen erős ellenfelet, melyben négy magyar válogatott játékos is megtalálható. A vendégeknél Benke Szilárd két, Egerszegen eltöltött sikeres szezon után tér vissza ellenfélként.

– A Szolnok erejét mutatja, hogy együttesük negyven percen át, kilenc-tíz embert mozgatva képes azonos ritmusban játszani – állapította meg a Szolnokról az egerszegiek szakvezetője, majd gyorsan hozzátette: – Persze, ha hagyják őket… A célunk tehát nem más, mint megtörni az ellenfél ritmusát. A legutóbbi, Falco elleni találkozón a támadójátékunk a korábbiakhoz képest a jó irányba mozdult el, de persze nem kellett volna a harmadik negyedbeli rossz védekezés… A Szolnok ellen például ezt sem lehet újra elkövetni.

Maradva a múltkori mérkőzésnél, Bencze Tamás úgy fogalmazott, hogy a vereség ellenére csapata játékában megítélése szerint a pozitívumok többségben voltak a negatívumokkal szemben. S most nagy meccsre készülnek, és elképzelhetőnek tartja a bravúrt is.

– Sem én, sem pedig a játékosok nem gondolják, hogy esélytelenek lennénk, azzal együtt, hogy nem mi vagyunk a találkozó esélyesei – hangoztatta Bencze Tamás. – Elszántak vagyunk és bízom benne, hogy sokan jönnek ki a mérkőzésre buzdítani bennünket. Legutóbb sem az akaraton múlt, s garantáljuk, hogy a Szolnok ellen sem adjuk olcsón a bőrünket.

A ZTE NKK a női bajnokságban a kupagyőztest, a bajnoki ezüstérmes Atomerőmű KSC Szekszárdot fogadja vasárnap. A tolnaiak a most zajló sorozatban is meghatározó együttesnek számítanak, de az előzőben is azok voltak, amikor idén februárban a 14 forduló óta veretlen Szekszárdot a ZTE NKK győzte le először a bajnokságban. Sikerülhet ismét a bravúr? – tettük fel a kérdést Gáspár Dávidnak, a csapat vezetőedzőjének.

– Igen, sikerülhet, ezzel együtt a Szekszárd továbbra is az egyik legjobb magyar csapat – válaszolta Gáspár Dávid. – Bő rotációval rendelkezik, taktikailag és egyéni képességekkel is fel van vérteződve. Egy nagyon komplett csapatra kell felkészülnünk, amelynek széles a repertoárja. Csapatunk egyre jobban kezd összeérni, de mintha átok ülne rajtunk. Végre mindenki felépült a sérüléséből, amikor a pénteki edzés után Horti Dóra térde kezdett el rakoncátlankodni…